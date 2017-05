Vermischtes Georgenberg

01.05.2017

Neukirchen zu St. Christoph. An Hildegard Helgert führt beim Katholischen Frauenbund kein Weg vorbei. Sie steht zusammen mit ihrer Tochter Julia Helgert-Drexler weitere vier Jahre an der Spitze.

Die Leistungen der Gemeinschaft weiß Pfarrer Antony Soosai zu schätzen, als er feststellte: "Sie können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken." Damit verband er seine Freude, "dass wir einen so fleißigen und aktiven Frauenbund haben. Sie sind immer bereit, wenn es darum geht, Gottesdienste, Andachten, Kreuzwege, Seniorennachmittage oder Feste mit vorzubereiten und zu gestalten."Laut Soosai begrenzt der Frauenbund seine Großzügigkeit aber nicht nur auf die Pfarrei, sondern unterstützt auch Projekte in seinem Heimatland Indien. "Mit Ihren Spenden schenken Sie den Menschen Hoffnung, Mut und neues Leben."Die Frage, "Wo hat das Leben sein Zuhause?", beantwortete Martha Bauer mit der Feststellung: "Im Frauenbund hat das Leben auch ein Zuhause, in der Gemeinschaft, in der sich Frauen treffen, miteinander reden, lachen und sich mühen um Anliegen, die ihnen wertvoll sind." Deshalb hält es die Bezirksvorsitzende für sehr wichtig, dass es in jedem Ort einen Frauenbund gibt."Die Aktion für die Mitglieder-Gewinnung geht weiter", ließ Bauer wissen und freute sich, dass die im vergangenen Jahr zum Neukirchner Frauenbund dazugestoßene Michaela Hauser einen Preis gewonnen hatte. "Diesen überreiche ich dir heute sehr gerne", sagte sie zur glücklichen Gewinnerin. Mit der Übergabe des Frauenbundschals hieß Hildegard Helgert mit Martina Lang ein weiteres Neumitglied willkommen.Mitgestaltung des Weltgebetstags, Kalligraphiekurs, Bastelaktionen für Kinder, Seniorennachmittage, Osterbasar, Flohmarkt oder Tagesfahrt nach Mödlareuth und Speinshart: Das sind nur Auszüge aus den vielseitigen Aktionen, auf die Rita Völkl zurückblickte. Die Schriftführerin erhielt ebenso Beifall wie Schatzmeisterin Karin Dunkl, deren Buchführung Kornelia Reber lobte. Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzende Hildegard Helgert, Stellvertreterin Julia Helgert-Drexler, Schriftführerin Rita Völkl, Schatzmeisterin Karin Dunkl, Kassenprüferinnen Agnes Reber und Kornelia Reber, Besitzerinnen Helga Essler, Michaela Hauser (neu), Waltraud Herrmann, Angelika Hirnet, Klara Kick, Monika Lang und Marita Osgyan. Werbung machte die Vorsitzende für den Seniorennachmittag am Sonntag, 7. Mai, um 14 Uhr in Pfarrheim.