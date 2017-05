Vermischtes Georgenberg

14.05.2017

14.05.2017

(pi) Die Jagdgenossenschaft Georgenberg/Neudorf hat eine positive Bilanz über das am 31. März zu Ende gegangene Jagdjahr gezogen. "Es hat keine Probleme gegeben", freute sich Albert Kick in der Jagdversammlung am Freitag im Saal des Pfarrheims.

Der Jagdvorsteher konnte ein Jubiläum feiern. "Heute ist es die 50. Jagdversammlung unter meiner Leitung", ließ Kick wissen und blickte auf so manche "Schmankerln" zurück, etwa Abstimmungen über Anträge auf Verlängerung der Jagdpacht. "Da hat es auch nie Schwierigkeiten gegeben", war die Aussage Kicks, der noch feststellte: "Die Jagd ist seit 1925 in den Händen der Familie Scheinkönig."Der Rückblick des Jagdvorstehers, der auch stellvertretender Kreisvorsitzender ist, beinhaltete die Erstellung eines neuen Jagdkatasters durch das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. "Das war nach 1987 wieder einmal fällig", fand Kick. "In diesen 30 Jahren hat sich schließlich viel geändert." Eindringlich bat er, ihm Grundstücksverkäufe oder -übertragungen mitzuteilen. "Dann kann das Kataster immer auf aktuellem Stand gehalten werden."Laut Thomas Scheinkönig "war das Jagdjahr 2016 fast wie 2015". Der Jagdpächter hatte wie im Vorjahr neun Rehe erlegt und damit den Abschussplan erfüllt. Im vergangenen Jahr ist nur ein Reh im Bereich der Staatsstraße zu Tode gekommen.Zunehmen dürften nach Scheinkönigs Ansicht Probleme mit Schwarzwild. "Es findet Wege", kommentierte er die 2016/2017 aufgetretenen Schäden. Geschossen hatte er drei Wildschweine. Zusammenfassend sprach er jedoch von einem "ruhig verlaufenen Jagdjahr mit keinen Problemen". Josef Woppmann, der das Engagement des Pächters und des Jagdvorstehers würdigte, konnte diese für die Kommune bestätigen. Nach den Aussagen des zweiten Bürgermeisters werden in Deutschland im Jahr 1,1 Millionen Rehe geschossen. "Außerdem kommen 200 000 im Straßenverkehr zu Tode", zitierte er aus der Statistik. Zudem sprach er von in Bayern jährlich erlegten 80 000 Wildschweinen. "Der Wolf wird immer mehr gesichtet."Zustimmung fanden die vom Geschäftsführer Josef Pilfusek verlesene Niederschrift über die Jagdversammlung 2016 und der Kassenbericht. Er beinhaltete unter anderem die 279,07 Euro für das Jagdkataster.