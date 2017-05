Vermischtes Georgenberg

02.05.2017

Neukirchen zu St. Christoph. (pi) Der Katholische Frauenbund unterstützt seit seiner Gründung regelmäßig Einrichtungen in der Pfarrei. Nach der vom Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Susanne Schieder mitgestalteten ersten Maiandacht in diesem Jahr am Montag in der Pfarrkirche übergaben Vorsitzende Hildegard Helgert (Vierte von rechts) und Schriftführerin Rita Völkl (rechts) an Geistlichen Rat Antony Soosai für die Pfarrgemeinde 1000 Euro. Über jeweils 100 Euro freuten sich Schwester Oberin Bonita für die Schwesternstation, Susanne Schieder für den Kinder- und Jugendchor sowie Reinhold Schultes für den Kirchenchor. "Das Geld ist sehr gut angelegt", versicherte der Geistliche, der wie alle dem Frauenbund für dessen Großzügigkeit "Vergelt's Gott" sagte. Bild: pi