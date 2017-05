Martina Bock und Markus Fritz sagen Ja zueinander

Vermischtes Georgenberg

21.05.2017

Neukirchen zu St. Christoph. (pi) Wenn das kein Glück bringt: Gleich zweimal sollten am Samstag weiße Tauben Martina Bock aus Faislbach und Markus Fritz aus Leßlohe Glück bringen. Nach der standesamtlichen Trauung durch Bürgermeister Johann Maurer im Rathaus sagten sie in der Pfarrkirche "Ja" zueinander.

"Liebe hört niemals auf", sagte Geistlicher Rat Antony Soosai, der in seiner Predigt auch an den 20. November 2012 erinnerte und von einem "besonderen Tag in eurem Leben" sprach, "weil ihr vor fast fünf Jahren zum ersten Mal zusammengekommen seid".Die kirchliche Trauung bezeichnete er als "Krönung eurer Liebe für ewig". Soosai wusste auch: "Wenn man Fußball spielen oder ein Instrument beherrschen will, muss man regelmäßig üben." Deshalb sein Appell: "Bleibt Lernende und Übende mit viel Disziplin und Fantasie!" Ein "Hoch" auf das Brautpaar sangen nach dem Verlassen des Gotteshauses zu den Klängen der Blaskapelle Waldkirch unter Leitung von Bernhard Träger zunächst das Team des Ambulanten Pflegeverbunds in der nördlichen Oberpfalz mit Chefin Gerda Duschner an der Spitze."Pflicht mit Bravour erfüllt", hieß es bei der Georgenberger Feuerwehr durch Vorsitzendem Berthold Reber sowie die Kommandanten Matthias Scheinkönig und Martin Scheibl, nachdem Martina und Markus die Aufgabe mit der Kübelspritze problemlos gemeistert hatten. Außerdem gratulierten der Stammtisch des Gasthauses "Bräuhäusl" und die Schützengesellschaft "Grenzland" Waldheim mit Schützenmeister Anton Hirnet.