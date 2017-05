Vermischtes Georgenberg

02.05.2017

11

0 02.05.201711

Die Dorfkapelle St. Georg ist dank des Einsatzes der Fördergemeinschaft ein lebendiger Mittelpunkt der Ortschaft. Beim Patrozinium am Sonntag wird dies wieder einmal deutlich.

Mittelpunkt des Orts

(pi) Für Geistlichen Rat Antony Soosai ist der heilige Georg "ein Zeichen für das Ostern im Alltag, den Sieg des Guten über das Böse und den Sieg des Vertrauens über Enttäuschungen". Deshalb müsse man für den Patron der Dorfkapelle St. Georg auch dankbar sein, fand der Pfarrer in der Eucharistiefeier zum Patrozinium am Sonntag.Außerdem freute er sich über das kleine Gotteshaus, das aufgrund des engagierten Wirkens der Fördergemeinschaft Dorfkapelle St. Georg zu einem Mittelpunkt der Ortschaft geworden sei. "Diese Kapelle ist auch ein Zeichen der Gegenwart Gottes in unserer Mitte sowie in den Familien und unserer Gemeinde", beschrieb Soosai das Kirchlein am Beginn der vom Chor des Männergesangvereins "Sangeslust" unter der Leitung von Andreas Haider mitgestalteten Messe. "Jesus steht jederzeit am Ufer und begleitet unser Leben", sagte Soosai.Er verdeutlichte seine Aussage in Bezug auf das Evangelium mit der Aussage in der Predigt: "Wir können und dürfen uns darauf verlassen, dass der auferstandene Herr immer bei uns ist und uns in allen Lebenssituationen begleitet." Für den Geistlichen stand fest: "Gott schenkt uns immer wieder neue Anfänge."Sowohl Soosai als auch der Vorsitzende der Fördergemeinschaft Dorfkapelle St. Georg, Albert Kick, bedankten sich noch bei allen, die zum Gelingen des Patroziniums beigetragen hatten. Schon seit Jahren fester Bestandteil der Feierlichkeiten ist die Pferdesegnung. Rund 30 Gespanne und Reiter, darunter Korbinian Völkl in der Gestalt des Ritters St. Georg, zogen an der Kapelle vorbei und erhielten von den Geistlichen den Segen Gottes. Dazu sangen alle das "Sankt-Georg-Lied" nach der Melodie "Ein Haus voll Glorie schauet" und dem vom Kunstmaler und Kirchenchor-Leiter Reinhold Schultes verfassten Text.