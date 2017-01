Vermischtes Georgenberg

Auch auf Vereinsebene hat sich bei der Feuerwehr im vergangenen Jahr jede Menge abgespielt. Alexander Pilfusek zog in der Jahreshauptversammlung als Fazit: "Unsere Veranstaltungen sind sehr gut besucht." Die Verantwortlichen hätten "es geschafft, dass man eine Art Familienausflug zur Feuerwehr machen kann, sei es bei Arbeitsdiensten oder Festen". Der Vorsitzende würdigte außerdem die großartigen Verdienste des im Januar 2016 verstorbenen Vereinswirts Josef Götz. Besonders hob er noch das Dorffest zum 130-jährigen Bestehen hervor.

Im Rückblick auf seine Ausbildung zum Feuerwehr-Sportassistenten kündigte Pilfusek an, mit allen Interessierten für das Fitnessabzeichen zu üben. Am Aschermittwoch soll wieder das "Schlegeln" über die Bühne gehen. Geplant sind neben dem Dorffest unter anderem der Besuch des Gäubodenfests in Straubing oder eine Fahrt zur Feuerwehr in Born/Hessen, zudem die Fortschreibung der Vereinschronik unter Federführung von Achim Helgert.Finanziell steht es bei der Feuerwehr ebenfalls zum Besten. "Wir sind zufrieden", kommentierte Jürgen Schiller den geringfügigen Überschuss. Abschließend ehrte Pilfusek für 30 Jahre Treue Christine Eglmeier, Nicole Maier-Krapf, Agathe Schriml, Judith Schriml, Peter Friedl und Jürgen Schiller. 45 Jahre sind es bei Ehrenlöschmeister Josef Helgert und Günther Kraus senior .