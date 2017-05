Vermischtes Georgenberg

22.05.2017

23

0 22.05.201723

Beim Kirchweihtanz hat's gefunkt

Waldkirch. (pi) Konrad und Waltraud Träger haben sich bei der Musik kennengelernt. Gefunkt hatte es bei einem Kirchweihtanz in Waldkirch, bei dem Konrad Träger mit der Waldkirchner Blaskapelle aufspielte. Albert und Anna , die bereits verheirateten Geschwister des aus Waldkirch stammenden Musikers, hatten die gebürtige Leßloherin Waltraud Wolfinger dabei. Und die hatte sofort ein Auge auf Konrad geworfen."Auch damals war schönes Wetter", erinnerte sich das Jubelpaar noch ganz genau bei der Feier der diamantenen Hochzeit am Donnerstag an den 18. Mai 1957. An diesem Tag gaben sich der ausgebildete Forstwirt sowie die zunächst als Schneiderin und später im Flossenbürger Unternehmen Schulte & Schmidt Beschäftigte im Standesamt der damaligen Gemeinde Neudorf vor Bürgermeister Adolf Herold das Ja-Wort. Die Trauung vollzog dann Pfarrer Michael Wagner .Das Glück war perfekt, als elf Monate später mit Annemarie das erste Kind zur Welt kam. Nach und nach vervollständigten Ludwig , Alois , Agnes , Elisabeth , Petra und Brigitte - sie hat das Sängerin längst Karriere gemacht - die Großfamilie. Zu dieser zählen mittlerweile 13 Enkel und sechs Urenkel. Zu den Feierlichkeiten gehörte am Samstag ein Gottesdienst in der Filialkirche St. Josef. Bereits am Jubeltag hatten Geistlicher Rat Antony Soosai und Bürgermeister Johann Maurer dem Paar die besten Wünsche zum Hochzeitsjubiläum übermittelt.