Sumpfdotterblumen im Quellgebiet der Gleiritsch

Freizeit Gleiritsch

24.04.2017

82

0 24.04.201782

Teunz-Zeinried. Westlich von der Ortschaft Zeinried entspringt aus mehreren Quellen die Gleiritsch. Der Name kommt aus dem Slawischen. Er bedeutet "Bodenerhöhung am Bach".

Diese Bezeichnung dürfte später auf die seit 1031 nachgewiesene Siedlung Gleiritsch übergegangen sein. Der gleichnamige Bach mündet bei Trausnitz in die Pfreimd. Im Quellgebiet der Gleiritsch befindet sich ein kleiner, naturbelassener Feuchtbereich, in dem die Sumpfdotterblume ideale Wachstumsvoraussetzungen hat. Sie zeigt sich derzeit in üppiger Blüte und lässt sich kaum von Schneeflocken erschüttern. Bild: akp