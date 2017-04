Sport Gleiritsch

Der Oberpfälzer Volkslauf-Cup feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Den Auftakt machte am Samstag der Wettbewerb in Gleiritsch.

Arnold auf Platz zwei

"Laufzwerge" unterwegs

(akp) Der Startschuss zur OVL-Cup-Saison erfolgte am Samstag in Gleiritsch: Bei angenehmen Frühlingstemperaturen gingen 237 Läufer auf die neue Strecke am Sportgelände der DJK.Maximilian Zeus (DJK Weiden) sicherte sich mit einem Start-Ziel-Sieg bei den Männern den ersten Platz, Swen Arnold (DJK Weiden) folgte als Zweiter, Christian Winter (TSV Detag Wernberg) wurde Dritter.Auf der anspruchsvollen Strecke siegte bei den Damen Tamara Kick (DJK Weiden) vor Christina Schiffmann (TUS Mitterteich) und Johanna Zintl (TUS Mitterteich).Bei der Jugend U18/U20 erreichte Antonia Fehlner als zweitschnellste aller Frauen als Erste die Ziellinie am Sportplatz, gefolgt von Marie Kortus und Anna Bein (alle LLC Marathon Regensburg). Sieger in der gleichen Altersklasse bei den männlichen Jugendlichen wurde Quentin Uzman (DJK Weiden) mit der zweitschnellsten Zeit aller Männer, gefolgt von Felix Wagner und Ferdinand Tribula (beide LLC Marathon Regensburg).Sieger in der Altersklasse U14 und U16 wurde Andrea Pekarek (DJK Weiden), vor Hanna Haubner (SV Plößberg) und Lucy Pekarek (DJK Weiden). Bei den männlichen Teilnehmern setzte sich Milan Uzman (DJK Weiden) vor Vincent Müller (LLC Marathon Regensburg) und dem Drittplatzierten Tim Kiener (SV Plößberg) durch.Neu beim OVL-Cup ist ab diesem Jahr der Bambini-Lauf. 22 "Laufzwerge" trauten sich auf die 300 Meter lange Strecke um den Sportplatz. Alle erhielten eine Goldmedaille.W8: 1. Gloria Krahl, Lauftreff Neunburg, 00:03:03; 2. Eva Kaßeckert, TSV Friedenfels, 00:03:10; W9: 1. Lena Zimmermann, Lauftreff Neunburg, 00:02:52; 2. Anna Müllner, TV Bechtsrieth, 00:02:55; W10: 1. Luna Rother, TV Bechtsrieth, 00:02:35; 2. Charlotte Wiglenda, TV Bechtsrieth, 00:02:38; W11: 1. Rosina Ritzka, TV Vohenstrauß, 00:02:25; 2. Melissa Kuhlendahl, LLC Marathon Regensburg, 00:02:42M8: 1. Max Ziegler, SV Plößberg, 00:02:48; 2. Felix Ziegler, SV Plößberg, 00:02:49; M9: 1. Fabian Huber, SV Plößberg, 00:02:44; 2. Leo Trott, SV Plößberg, 00:02:51; M10: 1. Luis Van Brakel, Skivereinigung Amberg, 00:02:29; 2. David Mayer, SV Plößberg, 00:02:42; M11: 1. Jakob Breitner, TSV Friedenfels, 00:02:35; 2. Sebastian Narr, SV Plößberg, 00:02:41W12: 1. Magdalena Müller, SV Plößberg, 00:05:46; 2. Lea Argauer, TV Bechtsrieth, 00:06:19; W13: 1. Lucy Pekarek, DJK Weiden, 00:05:35; 2. Anna Braun, DJK Weiden, 00:05:43; W14: 1. Andrea Pekarek, DJK Weiden, 00:05:23; 2. Hanna Haubner, SV Plößberg, 00:05:26; W15: 1. Klara Vogelsang, LLC Marathon Regensburg, 00:06:10; 2. Linda Vogelsang, LLC Marathon Regensburg, 00:06:12M12: 1. Tim Kiener, SV Plößberg, 00:05:37; 2. Maximilian Bischof, TSV Friedenfels, 00:05:40; M13: 1. Milan Uzman, DJK Weiden, 00:05:11; 2. Samuel König, DJK Gleiritsch, 00:06:04; M14: 1. Vincent Müller, LLC Marathon Regensburg, 00:05:28; 2. Marco Schön, TSV Pleystein, 00:06:06; M15: 1. Luca Enslein, TSV Pleystein, 00:05:43U18 männlich: 1. Quentin Uzman, DJK Weiden, 00:10:31; 2. Felix Wagner, LLC Marathon Regensburg, 00:10:53; U20 männlich: 1. Lukas Trisl, DJK Weiden, 00:11:13; U18 weiblich: 1. Antonia Fehlner, LLC Marathon Regensburg, 00:13:30; 2. Marie Kortus, LLC Marathon Regensburg, 00:15:07; U20 weiblich: 1. Lena Wiedemann, LLC Marathon Regensburg, 00:16:10; 2. Pia Puchinger, LLC Marathon Regensburg, 00:16:19Männer: 1. Maximilian Zeus, DJK Weiden, 00:09:00; 2. Swen Arnold, DJK Weiden, 00:10:44; M30: 1. Dominik Kiener, DJK Gleiritsch, 00:14:34; M35: 1. Christian Winter, TSV Detag Wernberg, 00:11:00; 2. Marco Neubauer, SV Schönkirch, 00:12:13; M40: 1. Christian Liebl, TSV Detag Wernberg, 00:11:09; 2. Dominik Römer, SV Plößberg, 00:13:03; M45: 1. Mario Maier, Skivereinigung Amberg, 00:11:27; 2. Gerhard Bauer, DJK Falkenberg, 00:12:04; M50: 1. Günter Gerber, SV Plößberg, 00:13:12; 2. Lothar Müller, SV Plößberg, 00:13:13; M55: 1. Rudolf Schenk, DJK Weiden, 00:11:34; 2. Martin Hofmann, DJK Weiden, 00:12:17; M60: 1. Eduard Schober, DJK Weiden, 00:12:21; 2. Manfred Lindhof, Ski-Club Schwandorf, 00:14:37; M65: 1. Josef Spachtholz, DJK Gleiritsch, 00:15:25; 2. Alois Kiendl, TSV Detag Wernberg, 00:17:47; M70: 1. Dieter Schuster, SpVgg SV Weiden, 00:15:04; 2. Hermann Lang, TSV Detag Wernberg, 00:17:03, M75: 1. Hans Martin Schirmer, TSV Detag Wernberg, 00:29:12Frauen: 1. Tamara Kick, DJK Weiden, 00:13:09; 2. Johanna Zintl, TUS Mitterteich, 00:14:13; W30: 1. Kathrin Ziegler, SV Plößberg, 00:15:36; 2. Sandra Schmid, SV Plößberg, 00:17:55; W35: 1. Brigitte Klinger, TSV Detag Wernberg, 00:15:42; 2. Petra Bischof, TSV Friedenfels, 00:16:45; W40: 1. Michaela Schönberger-Rother, TV Bechtsrieth, 00:14:42; 2. Susi Kroneder-Stoffl, LLC Marathon Regensburg, 00:15:09; W45: 1. Christina Schiffmann, TUS Mitterteich, 00:13:48; 2. Monika Kortus, LLC Marathon Regensburg, 00:15:31; W50: 1. Rita Meier-Dobner, TSV Pleystein, 00:16:33; 2. Ruth Gerl, SV Plößberg, 00:17:33; W55: 1. Monika Bauernfeind, TUS Mitterteich, 00:15:38; 2. Gabriele Norgauer, TSV Detag Wernberg, 00:19:13; W60: 1. Sabine Lau Wirth, Lauftreff Schwarzenfeld, 00:18:16