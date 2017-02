Sport Gleiritsch

13.02.2017

13.02.2017

Bundesvizepräsident Balk gratulierte der DJK zu den sportlichen Erfolgen und dankte "den stillen Helfern im Hintergrund für ihre Arbeit mit den Kindern bis hin zu den Senioren": Umfangreiche Berichte und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der DJK-Jahreshauptversammlung.

Eigenleistung gefragt

Zu wenig Spieler

Ehrungen Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Simone Babl, Brigitte Zwack, Annemarie Drexler, Veronika Zinkl, Stefan Zeus, Martin Zeitler, Andreas Bauriedl, Rita Schwandner, Josef Schönberger, Gabriela Rhein. 30 Jahre: Evi Meier, Christine Elsner, Norbert Zeus, Günther Klar. 40 Jahre: Siegfried Elsner, Peter Höreth, Josef Pretzl Junior, Reinhard Pretzl, Günter Götz. 50 Jahre: Alois Zinkl. (akp)

Vorsitzender Christian Schwandner freute sich im Sportheim besonders, das Siegmund Balk, der DJK-Bundesvizepräsident gekommen war. Sein Dank galt besonders der Vorstandschaft, dem Förderverein und der Gemeinde Gleiritsch für die Unterstützung.Bürgermeister Hubert Zwack appellierte an die DJK, bei der bevorstehenden Generalsanierung des Schulhauses tatkräftig mitzuarbeiten. "Wir brauchen viel Eigenleistung und wenn alle zusammenhelfen, schaffen wir das auch", meinte das Gemeindeoberhaupt.Er wies darauf hin, dass vor Baubeginn die betroffenen Gruppen informiert würden. Leider sei es nicht zu vermeiden, für einige Zeit keine Halle zur Verfügung zu haben. Vorsitzender Schwandner listete eine Vielzahl von Aktivitäten auf. Neben diversen Turnieren beteiligte sich die DJK am Faschingszug, organisierte einen Kinderfasching und veranstaltete den Cross-Lauf in der Kroau. Weitere Aktivitäten waren Tagesausflüge, die Gleiritscher Kirwa und eine Christbaumversteigerung, um nur einige zu nennen. Der Vorsitzende dankte dabei besonders Eduard Maier, dem einzigen Schiedsrichter der DJK, für seine hervorragende Arbeit. Schatzmeister Stefan Zeus betonte, dass die DJK wirtschaftlich auf solidem Boden stehe.Thomas Gschrey und Heinz Arbter informierten über den Spielbetrieb der Nachwuchskicker. Ab der G- bis zur C-Jugend seien 25 Spieler im Einsatz gewesen, die in unterschiedlichen Spielgemeinschaften aktiv waren. "Der Besuch des DFB-Mobils für die E-, F- und G-Jugend war ein besonderer Höhepunkt", meinte Gschrey. Sein besonderer Dank galt dem TSV Trausnitz für die sehr gute Zusammenarbeit. Monika Höreth berichtete vom Kinderturnen. Das Angebot für die Kids werde sehr gut angenommen, "was auch für die Qualität der Übungsleiter spricht".Tanja Babl zog ebenfalls positive Bilanz, was die Veranstaltung "Bauch, Beine, Po" betrifft. Ihr Dank galt der Vorstandschaft und der Gemeinde für die Unterstützung. Martha Babl zog stellvertretend für Cornelia Eckl eine positive Bilanz für den Bereich "Rückenfit", ein Angebot für etwas ältere Semester, das sich sehr großer Beliebtheit erfreut.Joachim Kellner ging in seinen Ausführungen auf die Laufabteilung ein. Er blendete auf die 1. Gleiritscher Dorfmeisterschaft zurück, bei der sich die Abteilung etwas mehr Beteiligung gewünscht hätte, nachdem hier der Spaßcharakter im Vordergrund stand. Sorgen bereite nach den Worten Kellers der Nachwuchs, ein Problem, das auch andere Sparten betreffe. In seinem Ausblick auf den am 8. April stattfindenden Cross-Lauf in Gleiritsch bat er um Unterstützung. Sein Dank galt dem Hauptverein, der für die Anliegen der Läufer immer ein offenes Ohr hatte.Spartenleiter Matthias Zinkl bedauerte, dass die 2. Mannschaft in der Winterpause aufgrund zu dünner Spielerdecke den Spielbetrieb einstellte. Sowohl die Gleiritscher als auch die Trausnitzer Aktiven werden dringend in der 1. Seniorenmannschaft benötigt. Am 11. März ist mit einem Nachholspiel Rückrundenauftakt. Zinkls Dank galt der Vorstandschaft, den Sponsoren und allen Unterstützern des Vereins.Im Anschluss konnte Vorsitzender Christian Schwandner im Beisein von DJK-Bundesvizepräsident Siegmund Balk eine Reihe von Mitgliedern ehren (siehe Info-Kasten).