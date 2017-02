Feuerwehr mit Augenmaß

Vermischtes Gleiritsch

14.02.2017

Bei der Feuerwehr Gleiritsch hat sich nach den Worten von Bürgermeister Hubert Zwack "die neue Führungsriege sehr gut eingearbeitet". Der 162 Mitglieder starke Verein wird in Zukunft durch vier neue Nachwuchskräfte in seinen Reihen verstärkt. Im Verein verläuft alles in geordneten Bahnen.

Grillplatz errichtet

Freude über Jugend

Zur Generalversammlung begrüßte Vorsitzender Patrick Köppl neben aktiven und passiven Mitgliedern eine Reihe Jugendlicher, die sich für den Dienst bei der Feuerwehr begeistern können. Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Hubert Zwack und dem Ehrenvorstand Gerhard Zinkl.Die Aktiven nahmen an verschiedenen feuerwehrrelevanten Veranstaltungen teil und beteiligten sich an diversen gemeindlichen Festen. Die Vatertagsfeier des Vereins war ein voller Erfolg. Köppl bedankte sich bei allen Helfern, die tatkräftig den Bau des Grillplatzes am Feuerwehrhaus unterstützt hatten. Sein besonderer Dank galt allen Aktiven, der Vorstandschaft und der Gemeinde Gleiritsch für die gute Zusammenarbeit.Kommandant und Jugendwart Georg Roth führte in seinem Jahresbericht verschiedene Einsätze auf, bei denen die Gleiritscher Wehr im vergangenen Jahr gefordert worden war. Insgesamt fünfzehn Einsätze, davon acht technische Hilfeleistungen, ein Brandeinsatz und mehrere Einsätze zur Verkehrsregelung listete Roth auf. Allein im Monat Juli mussten die Aktiven fünfmal wegen Unwetterschäden ausrücken. Ein Lehrgang in Digitalfunkschulung, eine Informationsveranstaltung über das Alarmierungssystem sowie eine Sicherheitsunterweisung für Gasanlagen wurden besucht.Am 5. März wird ein Auffrischungskurs für Erste Hilfe angeboten werden. Durch die sehr gute Resonanz auf den Motorsägekurs soll eine weiterführende Veranstaltung mit Spannungssimulator im Oktober oder November stattfinden. Erfreulich fiel der Bericht des Jugendwarts aus. Der Jugendgruppe gehören vier neue Nachwuchskräfte an. Mit Julian Gleissner, Nico Prechtl, Felix Pretzl und Michael Schwarz schafften alle Teilnehmer die Stufe eins beim Wissenstest und bei der Jugendflamme. Hier wird an den nächsten Stufen weitergearbeitet werden.Roth bedankte sich für die Einsatzbereitschaft und die Unterstützung durch die Aktiven im Einsatzfall. Sein Dank galt ferner der Kommune, die für die Belange der Feuerwehr immer ein offenes Ohr hatte sowie seinem Stellvertreter Christian Wilhelm, Veronika Wilhelm und Thomas Zinkl für deren Unterstützung. Kassier Sebastian Zeus stellte die finanzielle Gesamtsituation des Vereins dar. Durch den Bau des Grillplatzes rutschte man leicht in den Minusbereich.Bürgermeister Hubert Zwack freute sich, "dass schon wieder so viele Junge zur Feuerwehr gekommen sind". Er bedankte sich seitens der Gemeinde für das Augenmaß der Feuerwehr, wenn es um Neuanschaffungen ging und wünschte allen ein gutes Vereinsjahr und "vor allem ein unfallfreies Einsatzjahr".