Vermischtes Gleiritsch

08.05.2017

16

0 08.05.201716

Nach einer Pause von elf Jahren fand der Florianstag wieder einmal in Gleiritsch statt. Die Feuerwehren aus der Gemeinde Guteneck und der Stadt Pfreimd waren zu Gast und demonstrierten ihre Verbundenheit.

(akp) Die Wehren im Zuständigkeitsbereich von Kreisbrandmeister Günther Ponnath trafen sich zum Florianstag. Angeführt von der Blaskapelle Gleiritsch unter Leitung von Paul Braun, zogen elf Wehren und etliche Gleiritscher Vereine vom gemeindlichen Bauhof zur Expositurkirche Maria Magdalena. Pfarrer Johann Wutz spannte in seiner Predigt den Bogen vom Gleichnis des "Guten Hirten" über ein "Leben in Fülle" zu den Aktiven der Feuerwehren. Diese seien für jede Kommune unentbehrlich, da sie gemäß ihres Wahlspruchs "Gott zur Ehr', dem nächsten zur Wehr" rund um die Uhr bereit sind, Leben, Gesundheit sowie Hab und Gut ihrer Mitbürger zu schützen.Der Gleiritscher Kommandant Georg Roth freute sich, so viele Feuerwehrfrauen und -männer begrüßen zu können. Sein besonderer Gruß galt den Bürgermeistern Johann Wilhelm (Guteneck), Richard Tischler (Pfreimd) und Hubert Zwack (Gleiritsch), Kreisbrandinspektor Johann Gietl und Kreisbrandmeister Günther Ponnath. Die Blaskapelle Gleiritsch sorgte für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung. "Nicht selbstverständlich ist, dass sich die örtlichen Vereine am Kirchenzug beteiligen und bei Bewirtung und Ausschank unterstützen", sagte Roth in seinen Dankesworten.Bürgermeister Hubert Zwack stellte fest, dass "verhältnismäßig viele junge Feuerwehrler anwesend sind, obwohl der demografische Wandel in eine andere Richtung zeigt". Da selten ausgesprochen, aber den Nerv der Zeit treffend, war seine bemerkenswerte Aussage, dass "vonseiten der Eltern mehr Erziehung der Kinder zu Verantwortung und damit zum Ehrenamt nötig ist".Kreisbrandinspektor Johann Gietl stellte fest, dass die Feuerwehren im Landkreis im Vorjahr etwa 3900 Mal ausrücken mussten. Das bedeutet rund 50 000 Stunden an ehrenamtlichem Einsatz. Gietl bedankte sich bei den Verantwortlichen der Feuerwehr Gleiritsch für die Organisation der Veranstaltung.