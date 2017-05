Gleiritsch sucht den größten Krautkopf

Vermischtes Gleiritsch

25.05.2017

17

0 25.05.201717

(sgs) Die Kinderaktion des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins Gleiritsch dreht sich um die Frage "Wer hat den größten Krautkopf?". Fast 40 Kinder kamen zur Pflanzenausgabe am Dorfplatz in Gleiritsch, die von Sabine Hutzler, Andrea Zeitler und Maria Zinkl organisiert wurde. Mit viel Glück und einem grünen Daumen werden dann aus den sechs Pflänzchen, die jedes Kind bekam, schöne und große Krautköpfe, die dann im Herbst geerntet und weiterverarbeitet werden können. Wenn es der Terminkalender erlaubt, will der Gartenbauverein in der Zeit um die Kirwa mit den Kindern eine Aktion machen, bei der das Kraut gehobelt, eingestampft und zu Sauerkraut verarbeitet wird. Bild: sgs