15.02.2017

Süße Käfer, üppige Schneemänner und sogar Liebesgott Amor können nicht widerstehen, wenn der Gleiritscher Faschingszug am 25. Februar durchstartet. "Überraschungen sind garantiert", verspricht der Bürgermeister.

Faschingszug Für alle beteiligten Gruppen beginnt die Aufstellung zum Gleiritscher Faschingszug am Samstag, 25. Februar, um 13 Uhr am Gasthaus Liebl. Um 14 Uhr schlängelt sich der Zug dann durchs Dorf. Über Kirchstraße, Vogelherd und Zeinrieder Straße ziehen die Maskierten Richtung Bauhof, wo ein Partyzelt aufgebaut ist. So etwa ab 16 Uhr wird das bunte Treiben dort fortgesetzt. Gruppen, die sich noch an dem Spektakel beteiligen wollen, können sich unter Telefon 09655/1541 bei Bürgermeister Hubert Zwack melden. (bl)

"Bunt" soll es werden. Recht viel mehr ist Bürgermeister Hubert Zwack nicht zu entlocken über die aktuellen Pläne der Vereinsgemeinschaft. Die musikalischen Anführer von der Blaskapelle hätten das Zwergendasein vom Vorjahr hinter sich gelassen, und die Rede ist von attraktiven "Besonderheiten".Hinter verschlossenen Türen wird seit gut vier Wochen gehämmert, gesägt und geschraubt. Die führenden acht Gruppen der Vereinsgemeinschaft wissen zum Teil nicht einmal untereinander, welches kreative Komplott die einzelnen heuer schmieden. Nur beim Bürgermeister laufen die Fäden zusammen, damit es keine Überschneidungen gibt.Ob nun Donald Trump, Angela Merkel oder - wie im Vorjahr - "Heidi" im Anmarsch ist, bleibt laut Zwack ein "Staatsgeheimnis". "Wenn ich was verrate, dann bin ich der Böse", rechtfertigt er die Nachrichten-Sperre. Nur so viel sickert durch: Den Gleiritscher Vereinen reicht heuer die Lokalpolitik, um sie für den Fasching aus der Mottenkiste zu holen. "Manche Gruppen brüten ja auch schon seit Oktober darüber, wie sich etwas umsetzen lässt", berichtet Zwack. Im Hinterkopf sei der Faschingszug im Grunde das ganze Jahr über präsent.Anzeichen von Faschingsmüdigkeit bei den Gleiritschern hat der Bürgermeister bis jetzt jedenfalls noch nicht ausgemacht - anders als in der Großen Kreisstadt, wo der "Lindwurm" sich heuer mangels Beteiligung nicht aus der Höhle wagt. Vielleicht weil es in einer kleinen Gemeinde leichter ist, die kreativen Köpfe zusammenzutrommeln? "Nicht unbedingt", meint der Bürgermeister, "aber die acht Vereine in der Vereinsgemeinschaft halten schon sehr gut zusammen".Rund 20 Gruppen haben sich bereits für den inzwischen zwölften Umzug gemeldet. Nicht immer muss ein aufwendiger Wagen her, manchmal reicht schon ein gemeinsames Motto. So tummelten sich im vergangenen Jahr in Anspielung auf das jährliche Käfer-Treffen in Gleiritsch beim Faschingszug nicht Autos, sondern geflügelte Krabbler, gut versorgt mit "Maikäfer-Flugbenzin".Auch der Bürgermeister ist im Vorjahr beim Fußvolk mitmarschiert: in einem Trupp Schneemänner, die im "Winterdienst" den fehlenden Schnee auf die Schippe nahmen und ein paar Flocken lieferten. Prompt hat der Winter heuer der Gemeinde ganz schön zu schaffen gemacht, gesteht Zwack. Die Schneemänner werden diesmal besser pausieren - und "Überstunden" abbauen.