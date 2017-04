Gleiritscher Siedler sammeln Müll ein

Vermischtes Gleiritsch

28.04.2017

"Ramadama" lautete eine Aktion der Siedlergemeinschaft, in der die Natur rund um Gleiritsch mehrere Stunden lang von Müll und Unrat befreit wurde. Zehn Erwachsene und fünf Jugendliche rückten mit Müllsäcken bewaffnet aus, um die Zufahrtsstraßen nach Gleiritsch zu säubern.

Es war schon erstaunlich, was einige Zeitgenossen achtlos weggeworfen hatten. Von Bierflaschen über Dosen, Plastikabfall und sogar Schuhen war alles dabei. In Zeiten, in denen jeder eine Mülltonne zu Hause hat, war dieses Verhalten für die fleißigen Müllsammler mehr als verwunderlich. Umso erfreulicher der Fleiß der jugendlichen Helfer, die durch ihr Engagement zeigten, dass es auch anders geht. Zum Abschluss bedankte sich Vorsitzender Josef Pretzl mit einer kleinen Überraschung. Und eine Brotzeit als Dankeschön für alle Siedler durfte nach diesen anstrengenden Stunden auch nicht fehlen. Bild: exb