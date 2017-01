Vermischtes Gleiritsch

Die "Dorfwirtshausmusikanten" sorgten bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins mit launigen Stücken für musikalische Unterhaltung. Neben allgemeinen Themen standen auch zahlreiche Ehrungen für langjährige Treue zum 255 Mitglieder zählenden Verein auf der Tagesordnung.

Ehrungen Bei der Jahreshauptversammlung wurden folgende Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde geehrt: 20 Jahre: Wolfgang Weidner, Martina Weidner, Helmut Bauer und Jürgen Lang. 25 Jahre: Sonja Pronold, Martin Meier, Gabi Meier, Richard Österer. 30 Jahre: Ernst Scheuerer, Sonja Reck, Alois Zinkl, Christine Elsner. 35 Jahre: Ambros Galli. (sgs)

(sgs) Vorsitzende Diana Raab konnte neben zahlreichen Mitgliedern auch Dirigent Paul Braun sowie Bürgermeister Hubert Zwack begrüßen. Sie berichtete von drei Vorstandssitzungen, von drei Sitzungen des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) und von fünf Sitzungen der Vereinsgemeinschaft.Der Musikverein war am Faschingszug dabei und veranstaltete nach der Fronleichnamsprozession ein Gartenfest am Zeltplatz in der Kroau. Außerdem beteiligten sich die Musiker beim Vereinsschießen des ESV Lampenricht-Gleiritsch und beim Elfmeterturnier der DJK.Es fanden 31 Proben und 17 Auftritte statt. Mittlerweile schon fast zur Tradition in der Fastenzeit ist das Engagement bei den Schützen in Trausnitz geworden. Der Florianstag in Döllnitz, die Teilnahme am Festzug beim Winklarner Heimatfest oder dem St.-Jodok-Ritt in Tännesberg, wo - wie jedes Jahr - sowohl der Zapfenstreich am Samstag als auch der Kirchen- und Festzug am Sonntag gespielt wurden, die musikalische Gestaltung des Kirwa-Sonntags in Irchenrieth und die nachfolgende Fahrzeugweihe in Tännesberg sowie die Verpflichtung zur Badeweiher-Einweihung in Etzgersrieth oder der Kirwa-Sonntag in Gleiritsch sind nur ein kleiner Ausschnitt der zahlreichen Auftritte der Blaskapelle.Ohne Vergütung wurden, wie in jedem Jahr, Zapfenstreich und Fronleichnam sowie Erntedank und der Volkstrauertag gespielt. Weiterhin wurden vier Geburtstags-Ständchen und zwei Hochzeits-Ständchen gespielt und am ersten Adventssonntag konnten die Musiker ihr Können beim Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck unter Beweis stellen. Eine Jahresabschlussfeier mit gemeinsamer Wanderung rundete das Jahresprogramm noch ab.Für die aktiven Musikanten und die Nachwuchsmusiker, die intern vom Musikverein ausgebildet werden, wurden eine gebrauchte Trompete und Notenmaterial angeschafft. Des Weiteren hat sich die gesamte Blaskapelle mit einheitlichen T-Shirts und Softshelljacken ausgestattet, fünf Damen bekamen neue Dirndl und für das alljährliche Gartenfest wurde ein eigenes Zelt gekauft.Heuer stehen die Teilnahme am Faschingszug der Vereinsgemeinschaft sowie das Gartenfest an Fronleichnam mit anschließendem Zeltlager sowie die Dorfweihnacht bereits fest. Eine Beteiligung mit Eigenleistungen der Mitglieder am Schulhausumbau ist ebenso eingeplant - der Musikverein bekommt einen neuen Probenraum sowie einen Aufenthalts- und Lagerraum. Das Feuerwehrfest in Winklarn, die Kirwa in Irchenrieth und der St.-Jodok-Ritt in Tännesberg sind fest im Terminkalender verankert.Die Vorsitzende bedankte sich beim Dirigenten Paul Braun und seinen Vertretungen sowie den Musikern für ihren unermüdlichen Einsatz, bei den Ausbildern für die hervorragende Jugendarbeit, bei Bürgermeister Hubert Zwack für die Benutzung des Schulhauses, bei den Sängern für ihre regelmäßigen Treffen sowie bei allen Gönnern, Spendern und Mitgliedern, die immer tatkräftige Unterstützung leisten.Dirigent Paul Braun gab den Dank zurück. Er freute sich, dass die Blaskapelle immer als Einheit auftritt und lobte das disziplinierte Auftreten in der Gruppe. Für die Zukunft wünschte er sich, dass sich die Nachwuchsmusikanten weiterhin gut in der Blaskapelle integrieren. Bürgermeister Hubert Zwack bezeichnete den Musikverein als Aushängeschild der Gemeinde.Auch die Nachwuchsarbeit trage Früchte und junge Menschen werden durch den Verein gesellschaftsfähig gemacht. Er hofft, dass beim Umbau des Schulhauses nicht nur die Vorstandschaft mithilft, sondern viele weitere Mitglieder.