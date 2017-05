Vermischtes Gleiritsch

16.05.2017

33

0 16.05.201733

Die Kirwafreunde Anpfiff 09 setzten auf ihr bewährtes Führungsteam. Bei den Neuwahlen gab es deshalb nur wenige Änderungen. Fest steht bereits der Termin für eine Radtour und die Kirwa 2017.

Marina Zinkl macht weiter

(sgs) Die Jahreshauptversammlung ging ohne große Überraschungen über die Bühne. Neben den Berichten standen auch Neuwahlen beim 73 Mitglieder zählenden Verein auf der Tagesordnung.Vorsitzender Robert Bauer freute sich, dass so viele Mitglieder ins Sportheim gekommen waren. Nach dem Bericht von Schriftführerin Marion Bauer über die Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr und einem positiven Kassenbericht durch Christian Gürtler standen die Neuwahlen an, welche Christian Schwandner leitete. Das Ergebnis: 1. Vorsitzende ist weiterhin Marina Zinkl mit Stellvertreter Robert Bauer, Kassier bleibt Christian Gürtler und zur neuen Schriftführerin wurde Magdalena Kellner gewählt. Als Beisitzern fungieren Silvia Höreth, Sebastian Kraus und Christoph Schwandner. Die Kasse prüfen Matthias Zinkl und Florian Bauriedl. Christian Schwandner bedankte sich für die Annahme eines Ehrenamtes und bei Marion Bauer und den Kirwaleit für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Vereinsjahr. Der 2. Vorsitzende gab noch einen kurzen Ausblick auf das neue Jahr. Im Juli wird eine Radtour veranstaltet und am 14. und 15. Juli findet wieder die Kirwa statt. Mit einem Dankeschön an die anwesenden Mitglieder beendete Robert Bauer die Generalversammlung und wünschte allen noch einen guten Nachhauseweg.