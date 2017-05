Plassenberg ein Vorzeigeverein

Vermischtes Gleiritsch

01.05.2017

8

0 01.05.2017

Königs- und Lieslproklamation, die Ehrung der Vereinsmeister sowie verdienter Mitglieder und die Neuwahlen waren die wichtigsten Tagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung der "Plassenberg-Schützen". Die Hälfte der anwesenden Mitglieder waren erfreulicherweise Jugendliche.

Auch Geldpreise

Gute Arbeit

(sgs) Vorsitzender Helmut Meier nahm zusammen mit Georg Roth die Ehrung der Vereinsmeister vor. Bei den Bambini Luftgewehr wurde Anika Meier vor Thomas Köppl Vereinsmeister. Daniel Spachtholz siegte bei den Schülern Luftgewehr vor Michelle Druschba und Stefan Schneider. Andreas Köppl erreichte den ersten Platz bei den Schülern Luftpistole. Bei der Jugend Luftgewehr gewann Marina Schottenheim vor Maximilian Köppl und Magdalena Bauer, bei der Jugend Luftpistole Michael Forster. Felix Pretzl erreichte bei den Junioren B Luftgewehr den ersten Platz vor Nico Prechtl. Bei den Damen Luftgewehr siegte Franziska Meier vor Sabine Gürtler und Katja Baumer, in der Schützenklasse Luftgewehr hatte Tobias Beer die Nase vorn vor Philipp Schwarz und Tobias Schwarz.Uschi Meier siegte in der Damen Altersklasse vor Angelika Gürtler, Helmut Meier in der Altersklasse Herren Luftgewehr vor Manfred Hartinger und Georg Roth. Bei den Senioren Luftgewehr erreichte Erhard Zeus vor Alfred Lippert den ersten Platz. In der Schützenklasse Luftpistole gewann Jochen Köppl vor Michael Gschrey, in der Altersklasse Luftpistole Helmut Meier. Reinhard Frischholz siegte bei den Senioren Luftpistole vor Helmut Gschrey.Beim Königsschießen wurden in diesem Jahr wieder Geldpreise ausgelobt um die Motivation zu erhöhen. Folgende Ergebnisse wurden erzielt: Nadine Spachtholz ist der neue Jugendkönig, ihr zur Seite stehen Marina Schottenheim als 1. und Maximilian Köppl als 2.Ritter. Schützenliesl ist Veronika Wilhelm, 2. Liesl ist Uschi Meier und Sabine Gürtler 3. Liesl.Michael Gschrey ist neuer Schützenkönig, seine Ritter sind Jochen Köppl und Johann Schneider. Bevor die Neuwahlen über die Bühne gingen (separater Artikel) übernahmen Schützenmeister Helmut Meier und sein Vertreter Georg Roth, Ehrungen verdienter Vorstandschaftsmitglieder. Für langjährige Arbeit in der Vereinsführung wurden mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet: Birgit Schneider, Tobias Beer, Angelika Gürtler, Georg Roth, Norbert Gürtler, Wolfgang Weidner, Christian Wilhelm, Veronika Prem, Uschi Meier, Reinhard Frischholz, Alfred Zeus, Johann Schneider und Franz Prem. Bürgermeister Hubert Zwack dankte für die geleistete Arbeit. Die Hälfte der Anwesenden bei der Jahresversammlung waren Jugendliche.Dies sei ein Zeichen für die gute Arbeit innerhalb der Vorstandschaft und des Vereins. Es sei Zusammenhalt da und die Plassenberg-Schützen seien durch die guten Ergebnisse und die hohen Teilnehmerzahlen ein Vorzeigeverein im Landkreis. Hubert Zwack wünschte viel Glück in der Ausübung der Ämter.