Sechs Kinder feiern in Gleiritsch Erstkommunion

Vermischtes Gleiritsch

15.05.2017

(akp) "Geh mit uns", sang der Kirchenchor unter der Leitung von Wilhelm Heidtmann, als ein Mädchen und fünf Buben zum ersten Mal in der Expositurkirche Maria Magdalena in Gleiritsch an den Tisch des Herrn traten.

Pfarrer Johann Wutz begrüßte die Erstkommunikanten, die für diesen Jubeltag das Motto "Mit Jesus auf dem Weg" gewählt hatten. "Das bedeutet auch eine Gemeinschaft mit Gott eingehen", so der Geistliche. Zu Beginn des feierlichen Gottesdienstes wurden Kommunionkerzen, Kreuze, Rosenkränze und weitere Andachtsgegenstände gesegnet.Nach der Predigt erneuerten Stefan Gschrey, Johanna Irlbacher, Sebastian Kiener, Julian Prechtl, Johannes Pretzl und Richard Wildenauer ihr Taufversprechen. "Fest soll mein Taufbund immer stehen" sangen Eltern, Geschwister, Verwandte und die Kirchengemeinde, bevor die Kommunionkinder erstmals den Leib Christi empfingen. Am Nachmittag folgte eine Dankandacht.