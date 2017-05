Freizeit Grafenwöhr

02.05.2017

90

0 02.05.201790

Dieselgeruch und lautes Geknatter erfüllten Hütten am 1. Mai. Große und kleine Zweiräder, Trikes und Motorrad-Gespanne säumten die Straßen. Einige Biker standen fachsimpelnd vor ihren Maschinen. Zum 20. Mal luden die Motorradfreunde Steinfels zu einem Motorradgottesdienst, diesmal mit Mitglied Pfarrer Thomas Thiermann, nach Hütten ein.

Über Tausend Biker und weitere Besucher machten sich am Wochenende auf nach Hütten. "Alles, was den Menschen auszeichnet, fällt beim Motorradfahren zusammen", führte der begeisterte Biker und Pfarrer Thomas Thiermann in seiner Predigt an. "Man kann dabei die Schwerkraft überwinden, in den Kurven mit den Kräften spielen und ausbalancieren. Es ist unser Ausbruch aus der Tretmühle des Alltags", schwärmte er, "aber: eine Schippe Sand an der falschen Stelle, und die Balance ist bei der Konkurrenz, beim Teufel!""Wir sind starke, aber auch schwache Motorradfahrer, wir sind die, die es bei einem Unfall am Ärgsten erwischt. Lasst uns nicht vergessen, dass unser Leben in Gottes Hand liegt", schloss er. Gefühlvoll umrahmten die kurzfristig eingesprungenen Kultrocker "Downlookers" den Gottesdienst. Nach dem Schlusssegen begab sich der Pfarrer mit Präsident Alex Winter an die Ausfahrt und sprach den vorbeifahrenden Motorradfahrern Segenswünsche zu und besprengte sie mit Weihwasser. Bei schönem Wetter genossen anschließend noch etliche Besucher die rockige Musik. "Heuer starten wir die Initiative ,Biker for Kids'", erklärte Präsident Alex Winter. Wie jedes Jahr werden Kollekte und Einnahmen für einen guten Zweck verwendet. "Diesmal, und eventuell auch die nächsten Jahre soll das Geld an bedürftige Kinder an Schulen in unserer Umgebung gehen. Diesbezüglich stehen wir bisher mit dem Rektor der Grafenwöhrer Schule in Kontakt", sagte Winter. Spontan erklärten sich die "Downlookers" bereit, ihre Gage zu spenden.___Weitere Bilder im Internet: