Freizeit Grafenwöhr

09.05.2017

Beim Flohmarkt des Bürgervereins am neuen Domizil in der Alten Amberger Straße gab es eine gute Bilanz. Sowohl die Käufer, wie auch die zehn Verkäufer zeigten sich zufrieden. Sie haben neben Spielsachen und Dekoration auch Kleidung und allerlei mehr angeboten. Die Kunden stürzten sich nicht nur auf die Ware, sondern auch auf das Kuchenbüfett: "Es gab acht Kuchen, die im Nu verspeist waren", sagt Monika Sebald vom Bürgerladen. Die Leiterin und Organisatorin dankte Astrid Blumentritt für das Backen und allen ehrenamtlichen Helfern. Der nächste Flohmarkt findet im Rahmen des Annamarktes am Sonntag, 23. Juni, statt. Bild: rgr