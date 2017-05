Freizeit Grafenwöhr

05.05.2017

05.05.2017

Der Deutsch-Amerikanische Kontaktclub verabschiedet das beliebte Paar Mark und Kelly Colbrook und ver- leiht ihnen die erste Ehrenmitgliedschaft des Vereins. Erst zurück aus Afghanistan, erwartet sie nun eine neue Aufgabe in Alaska.

Colonel Mark Colbrook und Ehefrau Kelly sind die ersten Ehrenmitglieder des Deutsch- Amerikanischen Kontaktclubs. Am Ehrenabend im Hotel zur Post gab es eine Urkunde, T-Shirts und Schirmmützen mit dem Club-Emblem sowie ein Glasbild mit Wasserturm- und Altem Forsthaus-Motiv.Die Zusammenkunft war gleichzeitig ein "Farewell", eine Abschiedsfeier, da Mark und Kelly Colbrook in zwei Wochen Grafenwöhr verlassen. Auch mehrere Offiziere aus seinem Stab sind mit Partnerinnen gekommen. Club-Präsident Walter Brunner bedauerte den Abschied sehr. "Sie sind wunderbare Menschen und waren, so oft es ging, bei den Events dabei." Stets hatten beide ein offenes Ohr für Belange des Clubs. Für die gelebte Freundschaft und Unterstützung sagte Brunner "Danke".Mark Colbrook ist erst seit kurzem wieder in Grafenwöhr. Von Juni vergangenen Jahres bis April war er als Commander für die Mission Aufklärung an der Bagram-Airbase in Afghanistan im Einsatz, mit - wie der sagte - "zum Teil gefährlichen Situationen". Nun zieht die Familie in den hohen Norden der USA. Als stellvertretender Kommandeur übernimmt er bei der Army in Fairbanks, Alaska, voraussichtlich für zwei bis drei Jahre, die Verantwortung.Der Colonel betonte, der Deutsch-Amerikanische Kontaktclub sei für ihn Herzenssache. "Ich war immer gern dabei, nicht nur der Veranstaltungen wegen, sondern wegen der Leute." Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr sei in seiner gesamten militärischen Laufbahn "der beste Platz" gewesen. Der Feier schloss sich ein gemeinsames Essen an. Sichtlich bewegt wirkten die Colbrooks als die Clubgemeinde beim Auseinandergehen anstimmte: "Auf Wiedersehn, Auf Wiedersehn, bleib nicht so lange fort, denn ohne euch ist's halb so schön, Auf Wiedersehn, Good-bye."