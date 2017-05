Freizeit Grafenwöhr

08.05.2017

17

0 08.05.201717

Mit einem Gottesdienst in der Filialkirche "Herz Mariä" feiern die vier Feuerwehren aus Hütten, Grafenwöhr, Gmünd und Gößenreuth das Fest ihres Schutzpatrons, dem heiligen Florian.

Grafenwöhr/Gmünd. Stadtpfarrer Bernhard Müller zelebrierte den Gottesdienst. In seiner Predigt ging er auf den Schutzheiligen ein, der im dritten Jahrhundert nach Christi in einem Dorf bei Wien geboren wurde, das zu dieser Zeit Teil des römischen Imperiums war. Im Laufe seines Lebens machte Florianus in der römischen Provinzverwaltung Karriere und wurde Kanzleivorstand des Stadthalters. Das Außergewöhnliche: Florianus bekannte sich zur Religion des Christentums, die im römischen Reich noch offiziell verboten war. Er erfuhr, dass in der Stadt Lauriacum (heute Lorch) 40 Christen gefangen und gefoltert wurden. Bei dem Versuch, seine Glaubensbrüder zu retten, wurden er ebenfalls gefangengenommen. Der Heilige - heute auch als "Florian von Lorch" bekannt - sollte dem Christentum abschwören. Als er sich weigerte, band man ihm einen Mühlstein um den Hals und warf ihn in den Fluss Enns, wo er ertrank - am 4. Mai 304. Sein Todestag wurde zum Gedenk- und Namenstag von Sankt Florian.Er gilt heute als Schutzpatron von Feuerwehr und zahlreichen Berufssparten wie Bäcker, Gärtner, Töpfer und Schmiede. Der heilige Florian wird auch angerufen gegen Feuer- und Brandgefahren, bei Kämpfen, Stürmen, Unfruchtbarkeit von Feldern sowie Dürre.Die Stadtkapelle umrahmte den Gottesdienst musikalisch. Die Musiker führten zum Auftakt den Kirchenzug an. Neben Bürgermeister Edgar Knobloch, Stadtverbandsvorsitzendem Gerhard Mark sowie vielen Stadträten beteiligten sich die vier Wehren am Gottesdienst. An der Spitze zogen die Vorsitzenden und Kommandanten sowie rund 80 Floriansjünger ins Gotteshaus. Nach der Messe feierten die Floriansjünger ihren Schutzpatron im Haus der Vereine. Gmünds Feuerwehrvorsitzender Herbert Dobmann dankte den vielen Gästen und sorgte mit seinem Team für die Bewirtung.