Freizeit Grafenwöhr

17.05.2017

(myd) Ein begeisterndes Konzert gaben die Hahnbacher Marktbläser in der gut gefüllten Josef-Graf-Halle in Hahnbach. Wieder beteiligten sich Musiker der Grafenwöhrer Bläsergruppe an der rund 40-köpfige Kapelle. Benno Englhart ist musikalischer Leiter beider Gruppen. Lea Koller reihte sich mühelos bei den Trompeten ein, Uli Bär und Stefan Wittmann verstärkten das Posaunenregister. Musical, Oper und Klassik für Blaskapellen standen auf dem Programm, ebenso wie Swing, Blues, Polka oder Marsch. Besondere Beachtung fanden das Medley "Selections from Starlight Express" oder die "La Traviata Highlights". Als Solist erntete Posaunist Stefan Wittmann bei dem Posaunen-Walzer "Gruß aus den Bergen" großen Applaus des Publikums. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein klang der Abend aus.