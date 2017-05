Kultur Grafenwöhr

01.05.2017

Was macht ein Bauer, der Handys hasst, Angst vor Funkstrahlen hat und seiner Familie und den Bediensteten eine Lektion erteilen will? Er schickt sie mittels einer Fernsehsendung zurück ins 16. Jahrhundert. Und natürlich, ohne sie vorher einzuweihen.

Autor aus Grafenwöhr Weit musste er nicht anreisen, der Grafenwöhrer Wolfgang Bräutigam. In der zweiten Pause der Premiere wurden die Akteure mit der Information überrascht: "Der Autor des Stücks sitzt im Publikum!" Dieser hat aus der Zeitung erfahren, dass eines seiner Stücke quasi im Nachbarort aufgeführt wird, und war interessiert, wie es die Schwarzenbacher auf die Bühne bringen. Er zollte der Theatergruppe nach der Aufführung großes Lob. (myd)

Schwarzenbach. (myd) Rund 900 Zuschauer in sechs ausverkauften Vorstellungen waren beim Theaterstück "Handylust und Handyfrust" von den herausragenden Leistungen der Laienschauspieler der KLJB Schwarzenbach begeistert: Bauer Alois Krügel (Marcus Ackermann) war sich sicher, dass der Ausflug in die Vergangenheit funktionieren kann, rechnete aber nicht damit, dass einige seiner Familienmitglieder ebenfalls Geheimnisse hegen. Per Internetchat lotste nämlich Tochter Sonja (Tina Neumann) den österreichischen Tierpfleger Daniel Gelb (mit schönstem Wiener Schmäh: Andreas Maul) auf den Hof. Um ihn in Ruhe begutachten zu können, schickte sie ihm ein Foto von der Magd Liesl und ließ ihn in dem Glauben, Liesl sei seine Internetbekanntschaft. So stürzte Daniel sich auf die verdutzte Liesl, die sich mit einer kräftigen "Schelln" revanchierte.Und schon nahm die rasante Verwechslungskomödie aus der Feder von Wolfgang Bräutigam aus Grafenwöhr Fahrt auf. Der ebenfalls Handys hassende, nie um einen bauernschlauen Spruch verlegene Knecht Josef (Felix Bauernfeind) wollte mit einer Bewerbung bei "Bauer sucht Frau" unter dem Namen des Sohnes des Hauses, Lukas Krügel (Nico Bergler), seine naive Liebschaft Liesl eifersüchtig machen und hoffte indes auf entsprechende Bewerberinnen.Als nun Beate Lichtlein (Marina Meier) von der Castingfirma die Bühne betrat, war die Verwirrung perfekt. Aus dem Knecht Josef wurde der uneheliche Sohn des Bauern, Beate Lichtlein das neue Gspusi des Seniorbauern Krügel. Für Daniel war seine Sonja die Magd Liesl und umgekehrt, und Lukas mutierte zu seinem jüngeren Bruder Josef.Licht und Wasser wurden abgesperrt, um einen Testlauf für die Fernsehsendung zu starten. Nun hatte die energische Bäuerin Inge Krügel (Corinna Bauernfeind) aus der Dusche stürzend in Handtuch und Turban gehüllt ihren großen Auftritt. Zusammen mit ihrer herrischen Mutter Hedwig (Verena Thumfahrt) schmiedete sie einen Schlachtplan, um ihren vermeintlich untreuen Ehemann vor die Türe zu setzen. Dieser wiederum konnte die ganze Aufregung gar nicht verstehen.Nach unzähligen Angriffen auf das Zwerchfell der begeisterten Zuschauer lösten sich in drei Akten im Schwarzenbacher Gemeindehaus die Verwirrungen zu einem Happy End. Besonders erfreulich war, dass viele Schwarzenbacher und etliche befreundete überörtliche Vereine die Vorführungen besuchten. Die Schauspieler zeigten allesamt eine großartige Leistung, und brachten neben unverschnörkelter Natürlichkeit, ausgefeilte Mimik, viel Situationskomik und spontane Ideen auf die Bühne. Die Souffleure Yvonne Sparrer und Johannes Meyer halfen im Hintergrund. Ein Riesenlob geht zudem an Sabine Thumfahrt und Susanne Schraml, die mit "Handylust und Handyfrust" ihr zehnjähriges Jubiläum als Regieduo feiern können.