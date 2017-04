Politik Grafenwöhr

21.04.2017

51

0 21.04.201751

Die beste Umweltschutzarbeit der US-Armee außerhalb der USA wird in einem unscheinbaren Bau am Übungsplatz erledigt. Am Freitag verlieh das Pentagon der "Environmental Division" in Grafenwöhr diesen Preis. Ein Blick über den Zaun zeigt, was die Armee-Umweltschützer leisten.

Immer unter Verdacht

Kein Widerspruch

"Free-Cycling"

Wir wollen Umweltschutz einfach machen. Manfred Rieck

Die Auszeichnung Seit 1979 gibt es in Grafenwöhr ein Umweltschutzprogramm auf dem Truppenübungsplatz. Die Abteilung ist zuständig für die Trainingsgelände der US-Armee in Grafenwöhr, Hohenfels sowie in Garmisch. Dafür verfügt die "Division" über ein Budget von rund 17 Millionen Dollar. Offizielles Ziel dieses Programms ist dabei die "Schaffung der technischen und biologischen Infrastruktur, für einen effektiven und realistischen Übungsbetrieb in Übereinstimmung mit den Umweltschutzgesetzen der Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland."



Beim Environment Award der US-Armee erhält die Environmental Division den Preis des Pentagons für die Bewerbung unter dem Motto: "Umweltschutz für den Soldaten leicht gemacht". Schwerpunkte setzt die Bewerbung bei der Zusammenarbeit mit deutschen Behörden und Streitkräften anderer Länder, Einsparungen in verschiedenen Bereichen, Schulungen und Förderung des Umweltbewusstseins sowie bei Natur- und Artenschutz. (wüw)

Knatternde Salven, vom Geschützfeuer zitternde Fenster und Jets, die Gespräche auf sommerlichen Terrassen unterbrechen - was Anwohner vom Übungsplatz mitbekommen, lässt nicht darauf schließen, dass hinterm hohen Zaun ein Paradies liegt. Tatsächlich teilen sich die Soldaten das Übungsgelände mit Tier- und Pflanzenarten, die die nicht eingezäunte aber längst nicht mehr "freie" Natur kaum zu bieten hat.Stolz macht dies die Abteilung für Umweltschutz (Environmental Division) um Manfred Rieck. In seinem Team arbeiten 31 Deutsche und 4 Amerikaner. Rieck und Kollegin Cäcilia Kastl-Meier liegt es aber fern, sich als "Entwicklungshelfer" in Sachen Umweltschutz zu sehen. Im Gegenteil sei das Geheimnis die Zusammenarbeit mit Bundesforst und übender Truppe. Die Amerikanerin Collen Bergmanis leitet das Integrated Training Area Management (Itam) in Grafenwöhr und schwärmt vom "starken Dreieck", das die Stellen bilden. Regelmäßig schicken Armeen anderer Länder Kundschafter nach Grafenwöhr, die von der Integration aus Umwelt und Übung lernen sollen.In westlichen Ländern stehen Streitkräfte unter Rechtfertigungsdruck. Das Argumentieren wird einfacher, wenn es in Sachen Umweltschutz etwas vorzuweisen gibt. Das weiß auch Manfred Rieck: "Wenn in einem Gewässer im Umkreis ein Messwert nicht stimmt, gerät die US-Armee unter Verdacht." Inzwischen bleibt der Maschinenbauingenieur in diesen Fällen ruhig. Als der US-Armee vor einigen Jahren mangelnde Kooperation bei der Prüfung der Grundwasser-Verschmutzung durch Löschschaum am Flugfeld vorgeworfen wurde, musste Rieck gar nichts dazu sagen. "Das Wasserwirtschaftsamt hat die falsche Behauptung von selbst dementiert", sagt er. In solchen Fällen zahle sich aus, dass die US-Armee nicht wie früher auf Geheimhaltung setze. "Wir spielen mit offenen Karten." Auch das Argument zieht nicht, für die USA zählten andere Grenzwerte: "Wir müssen amerikanisches, deutsches und europäisches Recht beachten", erklärt Kastl-Meyer. Angewendet werde die strengste der drei Vorgaben."Die Armee ist in den USA in Sachen Umweltschutz Vorreiter", sagt Kastl-Meier auf die Frage, wie das alles zum Klischee vom notorisch umweltverschmutzenden Amerikaner passe. Ende der 1970er Jahre habe Präsident Jimmy Carter jeder Einheit einen Umweltschutzoffizier verordnet. Seither sei Naturschutz zum Eigenwert geworden. Heute verfüge jede Umweltabteilungen über eigene Mittel. Bei der Bundeswehr wird alles aus einer Kasse bezahlt. "Wenn dann das Geld knapp wird, streicht man gerne zunächst bei den Umwelt-Projekten", beschreibt Rieck ein Dilemma, das es bei der US-Armee nicht mehr gibt.Schwieriger sei die Umweltarbeit mit den Amerikanern selbst, die es meist für zwei bis fünf Jahre in die Oberpfalz verschlägt. "Mit dem Recycling haben sie manchmal ein Problem", sagt Kastl-Meier. Um gleich hinzuzufügen, dass vor allem Lehrer inzwischen aufgeschlossen sind. Die Kinder bringen den Umweltschutz dann aus der Schule mit nach Hause. Früher musste sich die Environmental Division an den Schulen fast aufdrängen. "Zum Earth-Day haben wir eingeladen, ein Programm für Kinder gestaltet." Wenn es am heutigen Samstag wieder so weit ist, übernehmen die drei Schulen am Übungsplatz das selbst.Dabei kopieren die Amerikaner die deutsche Herangehensweise an Natur- und Artenschutz nicht einfach. Wo deutsche Umweltschützer auf Verbote setzen oder mit Weltuntergangsszenarien ans schlechte Gewissen appellieren, setzt die US-Armee auf Motivation. "Wir wollen Umweltschutz einfach machen", erklärt Rieck. Überall an Schießbahnen und Übungsgelände gibt es Möglichkeiten, Gefahrstoffe angemessen zu entsorgen. "So kommen die Soldaten nicht auf die Idee, einen Kanister ins Gebüsch zu schmeißen." Flächen für Reparatur, Betankung oder Ölwechsel machen es leicht, die Geräte auch im Feld umweltfreundlich zu warten.Diese Arbeit zahlt sich aus. "Als ich 1979 hier anfing, sah es teilweise übel aus", erinnert sich Rieck. Zwei Jahre vor dem Ruhestand betreut Rieck ein Zentrum der Artenvielfalt. Adler, Schwarzstorch, Fledermäuse, Fischotter und nun der Wolf: fast jede Art, der zuletzt die Rückkehr nach Nordbayern gelang, hat erst hier Fuß gefasst, wo kein Straßenverkehr Gefahr bringt oder Pestizide die Nahrung vergiften. Dabei sind überraschend wenig Kompromisse nötig, Umweltschutz und Übungsbetrieb ergänzen sich. Das zeigt eine Studie der Uni Bayreuth, die den positiven Einfluss des Übungsbetriebs auf die Artenvielfalt belegt: Ein Beispiel ist die Gelbbauchunke. "Das Tier braucht Wasserlöcher, wie sie sich in Panzerspuren bilden." Als in den 1990ern Übungen seltener wurden, galt das auch für die Unke. Seit wieder mehr geübt wird, erholt sich der Bestand.Ein weiterer Unterschied zum deutschen Umweltschutz: Auf dem Übungsplatz steht er nicht in Konkurrenz zur Wirtschaftlichkeit. Viele Projekte der Environmental Divison verbinden Einsparung mit Entlastung der Natur. Wenn die Bauabteilung der Garnison darauf achtet, dass Erdaushub beim Bau der neuen Grundschule unterm Wasserturm nach Schwere der Verunreinigung getrennt wird, muss nur mehr ein Bruchteil auf einer Deponie entsorgt werden. Gleichzeitig gewinnen die Planer neues Baumaterial. "Es hätte dem Gesetz entsprochen, den ganzen Aushub zur Deponie zu bringen", rechnet Rieck vor.Weil die Bauabteilung um die Pressatherin Andrea Hösl sich eine kreative Lösung hat einfallen lassen, werden Umwelt und Finanzen geschont - und die Garnison sammelt Punkte für den Environmental Award der Armee (Hintergrund). Solche Beispiele kann Rieck in den verschiedensten Bereichen vorweisen - das Re-Use-Center, in dem zu viel angeschaffte Produkte gesammelt und anderen Abteilungen zugänglich gemacht werden. Wenn eine Farbpatrone nicht mehr gebraucht wird, weil der Drucker ausgetauscht ist, landet die Patrone nicht im Müll, sondern bei einer anderen Abteilung, die sie brauchen kann. Mehr als 350 000 Dollar hat die in Vilseck beheimatete Abteilung seit Oktober 2016 naturschonend eingespart.Ähnliches leistet das Vilsecker "Free-Cycling". Die Deutsch-Amerikanerin Kim Estrada sammelt mit anderen Ehrenamtlichen gebrauchte Waren und gibt sie kostenlos an US-Angehörige ab. "Oft lohnt es sich für Familien nicht, Sachen zurück in die Staaten zu nehmen", sagt sie. Statt am Müll landen sie bei Familien, die sie brauchen können. Damit bietet das Free-Cycling alles, wofür Umweltschutz am Übungsplatz steht: Geld sparen, Natur schonen und den Menschen das Leben leichter machen.