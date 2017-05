Politik Grafenwöhr

09.05.2017

Schon länger planen Seniorenbeauftragter Karl-Heinz Wächter und der Stadtrat die Anschaffung von Spielgeräten für Senioren, an denen sie an ihrer Beweglichkeit und allgemeinen Fitness arbeiten können. Am Montag wurde im Bauausschuss der Stadt Grafenwöhr ein Standort beschlossen.

Angst vor Vandalismus

Eine Gegenstimme

(sne) Bürgermeister Edgar Knobloch eröffnete die Diskussion, indem er verkündete, kürzlich mit Karl-Heinz Wächter die Auswahl an möglichen Standorten auf zwei eingegrenzt zu haben. So sollte der Bauausschuss sich zwischen einem Feld an der Thumbach beim Kirchensteig und einem Platz am Bierlohweiher, entscheiden. Bei der Fischerhütte, nahe dem Walderlebnispfad, gingen auch häufig Senioren spazieren. Karl-Heinz Wächter musste diese Auswahl jedoch korrigieren. Die Senioren der Stadt bevorzugten eine zentrale Lage, mit Zugang zu sanitären Anlagen, wie sie am Besten der Stadtpark biete. Bezüglich der Wahl eines zentralen Standortes schien sich der Ausschuss einig.Klaus Schmitsdorf von den Linken, schlug jedoch den Innenhof des Kastenhauses als besten Standort vor. Zudem hoffe er auf eine robuste Anfertigung aus Edelstahl, da er Angst vor Vandalismus hätte. Der Bauausschuss konnte dem Innenhof jedoch nichts abgewinnen, da dieser regelmäßig für Veranstaltungen genutzt werde und somit der Platz benötigt werde. Gerald Morgenstern (CSU) und Thomas Weiß (SPD) begrüßten die Wahl des Stadtparks, sprachen sich aber beide für die Anschaffung von zwei bis drei Bewegungsgeräten, anstelle eines einzigen, großen Kombigerätes aus.Schmitsdorf äußerte weitere Bedenken gegen den Stadtpark, da am dortigen Spielplatz bereits viele Kinder aktiv seien und er einen Generationenkampf fürchte. Timo Schön (SPD) verwies darauf, dass es am Sportpark in Grafenwöhr bereits Geräte gäbe und somit Ausweichmöglichkeiten existieren.Vorsitzender Edgar Knobloch begrüßte die Entscheidung zum Stadtpark und bezeichnete ihn als zukünftigen "Mehrgenerationenpark".Da einige Mitglieder sich nicht sicher waren, wie ein solcher Senioren-Spielplatz aussehen könnte, verwies Morgenstern auf bereits bestehende Parks in Eschenbach und Amberg. Ein Antrag von Schmitsdorf, diese mit dem Ausschuss zu besichtigen, wurde von Bürgermeister Knobloch nicht zur Entscheidung zugelassen. Dies könne jeder in seiner Freizeit machen,In der anschließenden Abstimmung wurde mit neun zu eins Stimmen der Stadtpark als Standort für den Senioren-Spielplatz beschlossen.