Politik Grafenwöhr

10.05.2017

12

0 10.05.201712

Markus Witt plant in den Fichtawiesen eine Grenzwand, einen Wintergarten und die Erweiterung seines Nebengebäudes. Damit weicht er vom Bebauungsplan ab. Der Bauausschuss verschaffte sich vor Ort einen Überblick und verkündete noch am gleichen Tag eine Entscheidung.

(sne) Das Gremium traf sich zu einem Ortstermin bei Markus Witt in den Fichtawiesen. Der Antragssteller braucht für seine Pläne eine Befreiung vom Bebauungsplan. Den Anlass nutzte der Grafenwöhrer gleich noch, um die Räte nach einer Möglichkeit zu fragen, die angrenzende öffentliche Gasse von Unkraut zu befreien.In der anschließenden Sitzung im Rathaus erteilten die Räte Witt die Befreiungen unter der Bedienung, dass das Landratsamt Neustadt/WN keine Einwände habe. Zudem beschäftigte sich der Bauausschuss in seiner Maisitzung mit der geplanten Renovierung des Gebäudes 532 im Truppenübungsplatz, gegenüber der dortigen Autowaschanlage. Das Gremium erteilte dem 1,9 Millionen Euro teuren Projekt das Einvernehmen, auch wenn Klaus Schmitsdorf von den Linken sich eine Beteiligung örtlicher Unternehmen wünschte. Bürgermeister Edgar Knobloch verwies darauf, dass die Stadt Grafenwöhr auf die Ausschreibung keinen Einfluss hätte. Einstimmigkeit zeigte das Gremium beim Neubau eines barrierefreien Wohngebäudes in der Eichendorffstraße sowie bei der Baugenehmigung einer Leichtbauhalle in der Straße "Beim Saliterer". Des Weiteren wurden der Aufstockung eines Gebäudes in der Martin-Luther-Straße und dem Bau eines Carports in der Leuchtenberger Straße stattgegeben.Thomas Schopf (Freie Wähler) bemängelte den Zustand der neu asphaltierten Straße beim Gründerzentrum Richtung Gmünd. Beim Befahren mit höherer Geschwindigkeit würde ein unangenehmes Flattern des Lenkrades auftreten, und es hätten sich vermehrt Bürger darüber beschwert. Knobloch erklärte, dass die Straße nicht saniert worden wäre, sondern lediglich ein neuer Bezug angefertigt wurde. Er will sich jedoch darum kümmern und nachfragen, ob dieser Effekt normal ist, oder ob es an einer schlechten Qualität der Ausführung liegt.