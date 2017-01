Politik Grafenwöhr

27.01.2017

Seit den US-Wahlen wird der Zustand der deutsch-amerikanischen Beziehungen besonderes aufmerksam diskutiert. Soldaten beider Ländern lassen sich davon nicht verunsichern. Sie leben die Partnerschaft. Und sie wissen nur zu gut, worauf sich die Partnerschaft stützt.

Transparenz und Vertrauen

Deutsche die Ersten

Atlantic Resolve Mit der Operation "Atlantic Resolve" (Atlantische Entschlossenheit) antwortete die Regierung des früheren US-Präsidenten Barack Obama im Frühjahr 2014 auf die Ukraine-Krise und die Besetzung der Krim durch russische Truppen. Zunächst wurden US-Soldaten in Kompaniestärke in die baltischen Staaten - Lettland, Estland und Litauen - sowie nach Polen entsandt. Sie sollten den Nato-Partnern Beistand signalisieren.



Die ersten US-Einheiten kamen auch aus Grafenwöhr (Kreis Neustadt/WN). Nach und nach stockten die USA ihr Engagement auf. Nach den letzten Plänen der Obama-Regierung sollen in den nächsten Jahren Fahrzeuge und Ausrüstung für eine Divison in Belgien, den Niederlanden und Deutschland gelagert werden, damit US-Soldaten im Bündnisfall darauf zurückgreifen können.



Zudem soll eine Brigade aus den USA zum Üben nach Europa gesandt werden. Die erste ist an Heilig-Drei-König in Bremerhaven angekommen und nach Polen transportiert worden. Ein Bataillon des Verbandes übt in Grafenwöhr. Ob weitere Brigaden folgen werden, hängt von den Plänen der Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump ab. (paa)

Grafenwöhr/Wiesbaden. Am Freitagmorgen sind die ersten Panzer aus Fort Carson im US-Bundestaat Colorado im Bahnhof der US-Garnison Grafenwöhr (Kreis Neustadt/WN) angekommen. Sie gehören zum 1st Battalion 66th Armor Regiment, das die nächste Monaten auf den Truppenübungsplätzen Hohenfels (Kreis Neumarkt) und Grafenwöhr üben wird. Unter anderem soll der Verband an der multinationalen Übung Combined Resolve VIII teilnehmen.Für selbstverständlich genommen wird dies bei der Führung des US-Heeres in Europa nicht. Dies machte der Oberkommandierende, Generalleutnant Frederick "Ben" Hodges, am Donnerstag in Wiesbaden am Rande seines Neujahrsempfangs vor Journalisten deutlich. Ohne die langjährige, bewährte Partnerschaft und die Gastfreundschaft der Deutschen könnte die US-Armee nicht von der Bundesrepublik aus agieren.Immer wieder war von Freundschaft, Vertrauen und Transparenz die Rede. Als Beleg dafür führte Generalleutnant Hodges die Berufung eines deutschen Brigadegenerals als Stabschef des europäischen Kommandos des US-Heeres an. Diesem seien ein Budget in Höhe von Hunderten Millionen Dollar und mehr als 30 000 amerikanische Heeressoldaten anvertraut. "Ein Symbol des Vertrauens", sagte der US-General. Die Besetzung des Posten mit einem Deutschen sorge für Transparenz. Die deutsche Seite sehe, wie die US-Armee agiere. Der deutsche Stabschef sei ein "Türöffner" betonte seinerseits Generalleutnant Jörg Vollmer, Inspekteur des Heeres. Er erleichtere die Zusammenarbeit, weil er die Abläufe in beiden Armeen kenne.Seit August 2014 hatte Brigadegeneral Markus Laubenthal als erster Deutscher das Amt des Stabschef inne. Im Zuge des Neujahrsempfangs übertrug Generalleutnant Hodges das Amt auf den deutschen Brigadegeneral Kai Rohrschneider. Laubenthal, der zuvor die Panzerbrigade 12 "Oberpfalz" in Amberg kommandiert hatte, wurde für seine herausragende Arbeit von der US-Armee mit der "Legion of Merit" ausgezeichnet. Der 54-Jährige übernimmt die Führung der 1. Panzerdivision in Oldenburg.Vor zweieinhalb Jahren war es etwas Außergewöhnliches, dass ein deutscher General den Posten des Stabschefs übernimmt. An diesem Tag, so wird deutlich, ist es bereits ein Stück normaler. Wie wichtig der Posten für beide Seiten ist, macht die Zahl der Besucher deutlich - gut ein halbes Dutzende Generale des deutschen Heeres und hochrangige US-Offiziere, einige sind eigens aus Washington gekommen.Ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit, die Hodges und Volmer nannten, ist die Verlegung der 3. Panzerbrigade der 4. US-Infanteriedivision von Bremerhaven nach Polen. Der Verband, der im Zuge der Operation "Atlantic Resolve" von Fort Carson im US-Bundesstaat Colorado nach Europa verschifft wurde, kam am 6. Januar in Deutschland an. Rund zwei Wochen später waren Hunderte Panzer und Radfahrzeuge sowie etwa 3500 Soldaten in Polen angekommen und die ersten US-Panzer fuhren im westpolnischen Zagan auf die Schießbahnen.Inzwischen wird ein US-Panzerbataillon von Polen in die Oberpfalz gebracht, während das Schwesterbataillon in die baltischen Staaten gesandt wird, bis die von der Nato in Warschau beschlossenen Kampfgruppen dort einsatzbereit sind. Weitere Bataillone der Brigade sollen in Bulgarien und Rumänien üben.Bei US-Armee ist sehr wohl registriert worden, dass die Bundeswehr bereits begonnen hat ihre Kräfte für die Nato-Kampfgruppe, das Panzerbataillon 122 aus Oberviechtach (Kreis Schwandorf), nach Litauen zu verlegen. Die ersten Soldaten sind zu Beginn vergangener Woche in Rukla angekommen. Die Fahrzeuge folgen ab diesem Montag über die Bahn. Das US-Heer selbst sendet sein Bataillon im April nach Polen. Die Briten sind erst im Juni in Estland und im Juli sollen die Kanadier in Lettland so weit sein. "Kanada ist zurück in Europa, zur kollektiven Verteidigung", betonte Vollmer.Mit der Verlegung der Panzerbrigade von Bremerhaven nach Polen setzt das US-Heer Maßstäbe, sagte Brigadegeneral Rohrschneider. Die Nato werde sich das sicher genau ansehen. (Kommentar)