09.05.2017

Grafenwöhr : Truppenübungsplatz |

Die Titelverteidiger aus Pfreimd sind nicht mit dabei. Die Bundeswehr hat ein Team aus dem Norden zur Tank Challenge nach Grafenwöhr gesandt. Aber auch diese Panzersoldaten wollen gewinnen.

Auf Partner angewiesen

Höhepunkte des ersten Tages

Der amtierende amerikanische Heeresminister, Robert M. Speer, hat die "Strong Europe Tank Challenge" (SETC) auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr eröffnet. Wie im Jahr zuvor haben sechs Länder Teams mit je vier Kampfpanzern entsandt. Diesmal sind es Österreich, Frankreich, Polen, Rumänien, Ukraine sowie Deutschland and die Vereinigten Staaten. US-Armee und Bundeswehr veranstalten zum zweiten Mal nach 2016 den Wettbewerb.Die verschiedenen Panzerzüge, ein Team aus vier Kampfpanzern, messen ihr Können in einsatznahen Szenarien. Dazu gehört nicht nur Verteidigung oder Angriff auf der Schießbahn, sondern unter anderem auch die Identifikation von Fahrzeugen sowie Schadensbehebung oder anspruchsvolle Fahrmanöver. Die "Tank Challenge" begann am Sonntag und endet an diesem Freitag. Die Sieger des vergangenes Jahres, der Charlie-Zug der dritten Kompanie des Gebirgspanzerbataillons 8 , der in Friedenszeiten dem Panzerbataillon 104 in Pfreimd (Kreis Schwandorf) unterstellt ist, sind nicht dabei. Die Bundeswehr hat ein Team aus Nordrhein-Westfalen abgeordnet: den Alpha-Zug der 2. Kompanie des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf. Der Verband gehört zu Panzerbrigade 21, die der 1. Panzerdivision unterstellt ist. Allerdings stellen die 104er auch in diesem Jahr wieder einen Teil der Ausrichtermannschaft.Als US-Armee hätten sie früher viel unabhängiger operiert, sagte Speer laut Mitteilung der US-Armee zu den Soldaten. "Nun sind wir auf Alliierte und Partner angewiesen und müssen gemeinsam mit ihnen trainieren, um unsere Einsatzbereitschaft zu gewährleisten." Der Heeresminister ist seit 20. Januar im Amt. Er blickt selbst auf eine 28-jährige Karriere in der US-Armee zurück.Speer ist einer von sechs hochrangigen Führungskräften im amerikanischen Verteidigungsministerium aus der Zeit von US-Präsident Barack Obama, die nach der Amtsübernahme des neuen Präsidenten Donald Trump gebeten wurden, zunächst im Pentagon zu verbleiben. Vor seinem Besuch in Grafenwöhr hatte der Heeresminister die multinationale Übung "Saber Junction 17" auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels (Kreis Neumarkt) beobachtet.___Berichte über die erste Tank Challenge im Jahr 2016: