US Army Garrison Bavaria in Grafenwöhr erhält Auszeichnung des Pentagons

Politik Grafenwöhr

21.04.2017

Die beste Umweltschutzarbeit der US-Armee außerhalb der USA wird in einem unscheinbaren Bau am Übungsplatz erledigt. Am Freitag verlieh das Pentagon der "Environmental Division" in Grafenwöhr diesen Preis. Ein Blick über den Zaun zeigt, was die Armee-Umweltschützer leisten.