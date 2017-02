Politik Grafenwöhr

23.02.2017

Arbeitslos trotz Vertrag? Zwei Männern droht das Schicksal, weil Donald Trump einen Einstellungsstopp verordnet hat. Nun soll aus dem Dienstantritt am 1. März nichts werden.

Das Durcheinander bei der US-Armee löst sich nicht auf: Eine Woche vor dem 1. März sitzen zwei Arbeitnehmer mit gültigen Arbeitsverträgen deshalb auf glühenden Kohlen. Die Army hat signalisiert, dass sie ihren Stellen nicht antreten können. Zur Begründung verweist sie auf einen Präsidentenerlass Donald Trumps. Praktisch am ersten Tag im Amt hat er den US-Bundesbehörden per Dekret Neueinstellungen untersagt.Auch die US-Armee fühlt sich daran gebunden - sogar rückwirkend. Während es Betriebsratschef Klaus Lehl gelang, mehreren Arbeitnehmern zum 1. Februar dennoch zu ihrer Stelle zu verhelfen, beißt er bei zwei weiteren Neubesetzungen bislang auf Granit. Die Männer sollen am 1. März bei der Lagerfeuerwehr anfangen. "80 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit diesen beiden Fällen", gesteht Lehl. Damals hieß es, sicherheitsrelevante Posten seien ausgenommen, nun gilt dies nicht mehr. Täglich führt Lehl nun Telefonate mit den Verantwortlichen der Garnison, übergeordneten Stellen und den beiden Betroffenen. Eine Prognose wagt er nicht. Er "hoffe die beiden unterzubringen", sagt er nur.Unsicher macht Lehl ein Name: Trump. "Man weiß nicht, wie er sich als nächstes entscheidet", bringt Lehl das Problem auf den Punkt. Die Unsicherheit gibt es auch innerhalb der Armee. So besagt ein Schreiben aus dem Pentagon, dass der Erlass nicht auf lokale zivile Beschäftigte angewendet werden kann. Offensichtlich gebe es in der Armee Zweifel, ob diese Erläuterung tatsächlich in Trumps Sinne ist, sagt Lehl. "Und entscheidend ist nun mal der Präsident."Lehl hat Verständnis für die Führung der Garnison und des JMTC in Grafenwöhr . "In der Armee macht niemand etwas, wenn er nicht die Anweisung der vorgesetzten Stelle hat." Auch die Standort-Führung bemühe sich um die Einstellung. "Die wissen ja selbst, dass wir die Neuen brauchen", sagt Lehl. Ob sie sich durchsetzen, kann der Betriebsrat nicht prognostizieren. "Keiner weiß, was Trump als nächstes macht." Alles ist möglich, "theoretisch auch, dass er morgen Aufrüstung beschließt und den Standort ausbaut".Dies hilft den Betroffenen wenig. Lehl kennt ihre Lage zwischen allen Stühlen. Zurück in ihre alten Stellen können sie nicht. Vor dem Arbeitsgericht würden sie wohl recht bekommen, aber dieses Recht gegen die US-Armee durchzusetzen, sei schwer, zumal es sich um befristete Verträge mit Option auf Verlängerung handelt. Und auch die Arbeitsagentur macht Probleme: Weil sie die alten Stellen aus freien Stücken gekündigt haben, würden die beiden Feuerwehrleute in den ersten drei Monaten ohne Job kein Arbeitslosengeld bekommen.