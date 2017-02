Politik Grafenwöhr

12.02.2017

Grafenwöhr/Fort Drum. Der frühere Kommandeur des US-Trainingskommandos in Grafenwöhr (Kreis Neustadt/WN), Generalmajor Walter E. Piatt, kommandiert künftig die einzige amerikanische Gebirgsjäger-Division. Am 27. April übernimmt er von Generalmajor Jeffrey L. Bannister das Kommando über die 10th Mountain Division in Fort Drum im US-Bundesstaat New York, teilte die Division mit. Dem Verband untersteht auch die 10th Combat Aviation Brigade. Die Heeresfliegerbrigade wird derzeit für neun Monate nach Illesheim bei Ansbach verlegt.

Generalmajor Piatt, damals noch im Rang eines Brigadegenerals, führte von Juni 2013 bis Juli 2014 das Gemeinsame Multinationale Trainingskommando (JMTC) der US-Armee in Grafenwöhr, das heute wieder unter seinem traditionellen Namen 7. US-Armee Trainingskommando firmiert. Zuletzt war er im Dezember in Grafenwöhr zu Besuch. Derzeit arbeitet der Generalmajor noch als Direktor im Pentagon, dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Zuvor war Piatt stellvertretender Kommandeur des US-Heeres in Europa.