Sport Grafenwöhr

22.02.2017

0 22.02.2017

Pressath. (sne) Die Misere der DJK in der Bezirksoberliga Oberpfalz und der Abstiegsrunde geht weiter. Nach der Niederlage gegen den TSV Schwandorf II ist ein Abstieg nur noch schwer abzuwenden.

Aufholjagd im 3. Viertel

Aufgrund einer Krankheitsserie mussten viele Spieler der DJK absagen und so konnte Coach Meier nur sieben, teilweise angeschlagene Spieler aufbieten. Dem TSV Schwandorf II, dem Zweitplatzierten der untergeordneten Bezirksliga, wollte man dennoch einen harten Kampf bieten.Im ersten Viertel tasteten sich beide Mannschaften ab, wobei der TSV Schwandorf sich leichte Vorteile herausspielte (11:15). Im zweiten Viertel konnten die Schwandorfer sich absetzen. Ein glänzend aufgelegter André Riedl konnte mit guten Defensivaktionen und vielen Rebounds einen höheren Rückstand verhindern (31:42).Die Halbzeitpause schien der DJK Pressath gut getan zu haben, kam das Team doch mit einer starken Leistung aus dieser heraus. Angeführt vom starken Stefan Neidl (17 Punkte im dritten Viertel) egalisierte die DJK den Schwandorfer Vorsprung und war kurz davor, das Spiel zu kippen (55:58).Im vierten Viertel spürten die Pressather dann jedoch die Erschöpfung, die aus den fehlenden Wechselmöglichkeiten resultierte. Als die DJK beim Stand von 63:66 zwei Freiwürfe liegen ließ, schaukelte Schwandorf das Spiel nach Hause (63:69).Die DJK steht nun bei einem Sieg und fünf Niederlagen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Um die Liga zu halten, müssten wahrscheinlich nun alle verbleibenden Spiele gewonnen werden. Der TSV Schwandorf II steht bei fünf Siegen und drei Niederlagen und hat alle Chancen, sich einen der Aufstiegsplätze zu sichern.Die DJK Pressath trifft am kommenden Sonntag zu Hause um 16 Uhr auf den TV Schierling. Die Truppe um Josef Hausner ist motiviert in diesem Spiel die Niederlagenserie zu brechen.TSV Schwandorf II - DJK Pressath 69:63Viertelergebnisse: 1. Viertel 15:11, 2. Viertel 27:20, 3. Viertel 16:24, 4. Viertel 11:8Topscorer Schwandorf: P. Feldbauer (23), F. Müller (19), C. Müller (10)Topscorer Pressath: S. Neidl (25), O. Dauth (11), A. Riedl (10)