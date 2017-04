Sport Grafenwöhr

Schon länger gibt es Gerüchte um die Zukunft der Handballsparte der Sportvereinigung Grafenwöhr. Doch nun scheint es sicher zu sein: Nach dem Pokalspiel am 13. Mai wird für die kommende Saison keine erste Mannschaft mehr gemeldet werden.

Schon in den beiden vergangenen Jahren war es schwer, eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen. Ein harter Spielerkern ermöglichte lange Zeit, dass man in Grafenwöhr Handball spielen und sehen konnte. Spartenleiter Marcel Gärtner: "Es ist ein unglaublich schwerer Schritt für mich, dass wir nach unzähligen Jahren Handball in Grafenwöhr keine erste Mannschaft melden können. Leider fand sich in den vergangenen Jahren nie ein Trainer für die Jugendabteilung, wodurch wir keinen Nachschub an jungen Spielern haben. Hinzu kam, dass viele der ehemals aktiven Handballer die Motivation verloren haben, oder nicht mehr in Grafenwöhr wohnen."Ein Hoffnungsschimmer bleibt jedoch bestehen, dass die Handballsparte in Grafenwöhr nicht gänzlich geschlossen wird. Trainer Maik Wendt: "Obwohl wir unsere erste Mannschaft vorerst nicht mehr melden können, findet sich vielleicht trotzdem ein Trainer für die Jugend. Denn das Interesse der jungen Generation ist vorhanden."Die Spielzeit 2016/2017 beendeten die Handballer auf dem 3. Platz der Bezirksklasse, eine nicht unbedingt zufriedenstellende Platzierung. Wiedergutmachung erhofft man sich, wie auch schon vergangenes Jahr, durch den Bezirkspokal. Dort wird man am 13. Mai um 19 Uhr die erste Partie in Schierling/Langquaid bestreiten.Für dieses Spiel wurde ein Bus für die Fans bestellt, Abfahrt wird um 16.30 Uhr an der Stadthalle sein (5 Euro pro Person). Gewinnt man diese Begegnung, qualifiziert sich Grafenwöhr für das Final Four. Bei einer Niederlage wird dieses Spiel voraussichtlich das vorerst letzte der Handballer der SV Grafenwöhr gewesen sein.