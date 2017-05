SV Grafenwöhr gegen FC Amberg II am Ende chancenlos

Sport Grafenwöhr

Gegen die Bayernligareserve aus Amberg war die Sportvereinigung am Ende chancenlos. Der routinierte Gegner von der Vils stürzte mit dem 3:0-Sieg die Richter-Truppe ganz tief in den Abstiegsstrudel. Obwohl Amberg mit Martin Popp, Andre Karzmarczyk und Caleb Clarke ansehnlich "hochgerüstet" antrat, hielten die Gelb-Schwarzen anfänglich durchaus dagegen und hätte sogar in Führung gehen können. Nach Zuspiel von Alexander Dobmann landete ein Kopfball von Patrick Wagner am Pfosten des Amberger Tores. Und nur zwei Minuten später strich ein Distanzschuss von Thomas Rahn nur um Zentimeter am Gästetor vorbei. Dann die kalte Dusche, denn mit dem ersten wirklich gefährlichen Angriff ging der FC bereits in Führung. Brian Gallo überspielte die heimische Abwehr mit einer Flanke. Der mitgelaufene Karzmarczyk legte sich das Leder mustergültig mit der Brust vor und vollstreckte zum 0:1. Vier Minuten später dann schon die Vorentscheidung. Bei einem Rückpass im eigenen Strafraum konnte ein Amberger Angreifer nur mit einem Foulspiel am erfolgreichen Einschuss gehindert werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Karzmarczyk zum 0:2. Damit war der Widerstand der Hausherren eigentlich schon gebrochen. Der FC spulte routiniert sein Programm herunter, ließ keine echten Tormöglichkeiten für den SV mehr zu und legte auf dem Weg zum sicheren Sieg in der 68. Minute gegen aufgerückte Grafenwöhrer noch einen dritten Treffer nach. So bitter die Niederlage für Grafenwöhr auch sein mag, gegen so clever agierende Gäste, die spielerisch und kämpferisch deutliche Vorteile hatten, war einfach nicht mehr drin.

SV Grafenwöhr - FC Amberg II 0:3 (0:2)SV Grafenwöhr: Benjamin Winkler, Thomas Rahn (50. Fabian Lober), Patrick Wagner, Johannes Wächter, Edgar Drat, Maximilian Dippl (35. Christopher Fleischmann), Johannes Renner, Alexander Dobmann, Luis Bernet, Jonathan Hammermann, Valentin SchmidtFC Amberg II: Maximilian Bleisteiner, Mario Schmien, Andre Knoll, Heiko Giehrl, Brian Gallo, Jakob Hüttner, Martin Popp, Michael Rößler, Caleb Clarke (46. Moritz Ram, Matthias Klama, Andre Karzmarczyk (77. Fabian Geitner)Tore: 0:1/0:2 (12./16./Elfmeter) Andre Karzmarczyk, 0:3 (68.) Martin PoppSR: Florian Kastner, VfR JohannisthalZuschauer: 170