Vermischtes Grafenwöhr

24.04.2017

24.04.2017

Nach mehrwöchiger Abwesenheit konnte die restaurierte Madonna nun wieder auf ihren angestammten Platz in die Lourdesgrotte am Annaberg gebracht werden. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde die Figur immer wieder beschädigt. Eine Restauration der Marienstatue wurde notwendig. Die etwa 100-jährige Statue wurde durch die fachgerechte Reparatur und Bemalung von der Grafenwöhrerin Waltraud Pappenberger wiederhergestellt.

Suche nach Restaurator

Massiv deformiert

Den ersten Schritt zur Restaurierung der Marienstatue setzte Familie Gerhard und Luitgard Biersack. Seit einigen Jahren kümmern sie sich um die Mariengrotte. Seit längerem waren sie auf der Suche nach einer Person, welche die Statue restaurieren würde. Per Zufall kamen sie dann an Waldtraud Pappenberger. Nach kurzer Bedenkzeit sagte sie letztendlich zu.Nach genauer Begutachtung entschied sie sich, die komplette Statue abzuschleifen und neu zu modellieren. Massive Deformationen an Kopf, Händen und im Brustbereich machten dies nötig. So wurden beispielsweise die Finger neu anmodelliert.Im oberen Brustbereich musste ein größeres Loch ausgebessert werden. Der ganze Korpus war mit Farb-Rissen übersät. Ferner wurde die Statue im Laufe der Zeit mehrmals mit verschiedenen Farben bemalt. Dies war auch der Grund warum die ganze Figur abgeschliffen und danach neu bemalt wurde. Hierbei gestaltete Pappenberger den Gesichtsausdruck etwas freundlicher. Auch die Farbgestaltung war nicht leicht. Erst nach mehreren Farbversuchen konnte man sich zur neuen Farbgebung durchringen.Zu guter Letzt wurde der Sockel komplett freigelegt und wieder im Originalzustand gestaltet. Waldtraud Pappenberger arbeitete in den letzten Wochen fast täglich an der Statue. Mit Erfolg.