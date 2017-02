Vermischtes Grafenwöhr

05.02.2017

(rgr) Ausnahmezustand in der Stadthalle: Der Fasching hat in Grafenwöhr seinen Höhepunkt schon am vergangenen Samstag erreicht. Rund 1000 Gäste schätzt SV-TuS/DJK-Vorsitzender Thomas Reiter feierten in diesem Jahr wieder mit. Bunt kostümiert vergnügten sich die Gäste im Saal sowie in den Bars im Obergeschoss und in der Kellerbar.

Für Partystimmung sorgte die Band "Friends-Live". Glanzvolle Auftritte hatten die "Diamond Dancers" des SV mit ihrer Trainerin Tina Neuber sowie die Pegnitzer Prinzengarde. Auch der Showtanz zu später beziehungsweise "früher Stunde" der Pegnitzer war top, wenn auch schnell wieder vorbei. Unter den Kostümen fanden sich Klassiker, aber auch viel Neues und Selbstausgedachtes. Die Minions waren auch in diesem Jahr eines der beliebtesten Motive, aber auch viele wenig scheue Rehe, Spiderman, Pokémon und Disney-Figuren feierten bis in den Morgen.