01.05.2017

(jma) Tätowierer sind in Grafenwöhr keine Seltenheit, deshalb passte der Veranstaltungsort für die Tattoo-Messe wie die Nadel auf die Haut. Am Wochenende zeigten rund 65 Künstler beim ersten Deutsch-Amerikanischen Tattoo-Weekend in der Stadthalle, was sie mit so alles auf Arm, Bein und Nacken zaubern können. Die Messe war laut Veranstalter die erste dieser Art in Deutschland.

Gerne hätte man noch mehr Besucher gezählt, aber man hat nicht auf alles Einfluss. Matthias Schmidtner, Veranstaltungsleiter

Aus fast der gesamten Bundesrepublik waren die Tätowierer angereist. Das bewiesen die Autos rund um die Stadthalle mit Berliner, Straubinger, Stuttgarter Kennzeichen sowie den Werbeaufklebern. Insgesamt gab es 40 Stände. Aber nicht nur Tätowieren war in Grafenwöhr angesagt, auch Verkaufsstände rund um das Thema Piercing, Merchandising und ein Hairstylist informierten die Besucher. "Alles in allem kann man mit der Veranstaltung zufrieden sein", resümierte Matthias Schmidtner, der Veranstaltungsleiter in Grafenwöhr."Gerne hätte man noch mehr Besucher gezählt, aber man hat nicht auf alles Einfluss", meinte er. Schmidtner versprach aber, dass die Veranstaltung nicht die letzte dieser Art gewesen sein wird.___Weitere Bilder im Internet: