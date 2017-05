Vermischtes Grafenwöhr

01.05.2017

01.05.2017

Auf Einladung der US-Armee Garnison Bavaria besichtigten Christian Magerl, Vorsitzender des Umweltausschusses des Bayerischen Landtags, und Jürgen Mistol, stellvertretender Vorsitzender der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Truppenübungsplatz in Grafenwöhr. Das Areal hatte einige Überraschungen für die Abgeordneten parat. Bei dem Besuch ging es überwiegend um das Thema Umwelt- und Naturschutz auf dem Gelände und noch konkreter darum, wie sich die US-Armee den aktuellen ökologischen Herausforderungen stellt. Dazu gehöre die Einhaltung der Umweltschutzstandards im Bereich der Luftemission, des Wassers und des Lärms, aber auch der Naturschutz.

Seltene Tiere und Pflanzen

Schon seit 1979 besteht ein Umweltschutzprogramm, erfuhren die Grünen-Politiker bei ihrem Besuch. Zu Beginn war nur einer dafür zuständig, der heutige Leiter der Umweltabteilung, Manfred Rieck. Mittlerweile arbeiten hier über 30 Angestellte. Der Umweltschutz hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, davon konnten sich Christian Magerl und Jürgen Mistol auch vor Ort überzeugen."Hier bemüht man sich wirklich ernsthaft um den Umwelt- und Naturschutz", stellte Magerl fest. Es müssten natürlich immer wieder Lösungen und Kompromisse gefunden werden zwischen den Ansprüchen des militärischen Übungsbetriebes und des Umweltschutzes. Aber die Soldaten werden vor Ort ständig zum Thema Umweltschutz geschult, jede Einheit hat einen Umweltschutzoffizier, und die Auszeichnungen in diesem Bereich zeigen, dass die Bemühungen von Erfolg gekrönt sind: In diesem Jahr ist die US-Armee Garnison Bavaria zum ersten Mal mit all ihren vier Standorten mit dem Umweltpreis des US-Heeres für das beste Umweltprogramm an einem Überseestandort ausgezeichnet worden (wir berichteten). Und ganz aktuell hat die Garnison Bavaria auch den Wettbewerb auf der Ebene des US-Verteidigungsministerium für alle Waffengattungen gewonnen. Die Abgeordneten gratulieren dazu.Ein weiterer Schwerpunkt des Besuchs war der Arten- und Biotopschutz auf dem Gelände, denn 75 Prozent der Fläche in Grafenwöhr sind FFH-Gebiet. In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesforst, der für das Gebiet zuständig ist, konnten auf dem Gelände seltene Tier- und Pflanzenarten erhalten und wieder angesiedelt werden. Zwar sind die Abgeordneten keinem der beiden hier lebenden Wölfe begegnet, aber einen seltenen Seeadler konnten sie brütend in seinem Horst beobachten. Für Christian Magerl als passioniertem Vogelkundler war das das Highlight der Exkursion. Noch nie zuvor hat er brütende Seeadler in Bayern gesehen.