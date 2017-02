Abriss eine Sünde

Vermischtes Grafenwöhr

08.02.2017

Reicht eine Generalsanierung oder ist vielleicht doch ein Neubau der Stadthalle fällig? Aus energietechnischer Sicht nahmen Experten im Grafenwöhrer Bauausschuss zu dieser Frage Stellung.

Keine Fußbodenheizung

Kosten ermitteln

Schließsystem Die Stadthalle war zweimal Thema im Bauausschuss. Für die Schlüsselanlage läuft die Sicherheitsgarantie aus, Zeit für ein neues Schließsystem. Bürgermeister Edgar Knobloch schlug vor, auf das Chip-System der Grund- und Mittelschule umzurüsten. Der Empfehlung des Bürgermeisters folgend erteilte der Rat der Verwaltung den Auftrag, die Umrüstung der Außentüren auf das elektronische System zu veranlassen. (do)

Die Meinung über den Zustand der Stadthalle aus Sicht der Energieberater Günther Pirkl und Helmut Weigl war eindeutig. "Ein Abriss wäre eine Sünde." Dennoch weist die energetische Untersuchung des Gebäudes, Baujahr 1979, durch die Planungsgesellschaft "Eisenreich, Pirkl & Weigl" aus Amberg erhebliche Schwächen nach. Der Energieverlust liegt bei 44 Prozent, 29 Prozent beträgt der Wärmeverlust durch die Lüftung und 22 Prozent Wärme entweichen durch die Gebäudehülle.Der Primärenergiebedarf beträgt derzeit 425 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr, deutlich über den Vergleichszahlen eines effizienten Verbrauches. Nach einjähriger Untersuchung sehen die Projektplaner Handlungsbedarf bei den Fensterflächen, beim Dach und an den Außenwänden.Eine neue Dachhaut mit Dämmung, die Erneuerung der Fenster mit Dreifachverglasung und einem U-Wert von 0.9, eine 14 Zentimeter starke Außendämmung und ein neuer Erdgas-Brennwertkessel: So lauten die Vorschläge. Auch das Lüftungssystem bedürfe der grundlegenden Erneuerung einschließlich einer Wärmerückgewinnung, betonten Pirkl und Weigl. Für die 1000 Quadratmeter große Halle schlagen die Ingenieure Deckenstrahlplatten vor. Abgeraten wird von einer Fußbodenheizung. Der Kostenaufwand betrage das Drei- bis Vierfache. Der große "Luftraum" der Halle sei mit einer Fußbodenheizung nicht zu händeln.Unabdingbar sei die Komplett-Erneuerung der Mess-, Regel- und Steuertechnik, merkte Weigl an. Verwirkliche man dieses Konzept, sei mit einer Reduzierung des Energiebedarfes bis zu 56 Prozent zu rechnen. Im Detail berechneten die Planer eine jährliche Energieeinsparung von 617 000 Kilowattstunden oder 61 000 Kubikmeter Erdgas. Das Sparprogramm verringere auch die Kohlenstoffdioxid-Emission um jährlich 104 Tonnen, so Weigl.Und wie steht es mit den Kosten und Zuschüssen? Mit dieser Frage von Thomas Schopf begann eine lange Diskussion. Auch ein Satteldach war für den FW-Stadtrat eine Überlegung wert, wenn man die Dachhaut sowieso isolieren müsse. Bürgermeister Edgar Knobloch sah noch einen langen Weg bis zur Verwirklichung aller Vorschläge. Vieles in der Halle sei in Ordnung und funktional einwandfrei. Eine Komplettsanierung erscheine aus heutiger Sicht nicht notwendig, urteilte der Rathauschef. "Die Raumschale ist in Ordnung." Nicht ausschließen wollte der Bürgermeister allerdings eine Erneuerung des Hallenbodens. Diese Maßnahme sei allerdings das letzte Glied der Sanierungskette.Dem Vorschlag von Gerald Morgenstern, vor Entscheidungen erst einmal die detaillierte Kostenermittlung abzuwarten, ergänzte Thomas Weiß mit der Empfehlung, den geplanten Investitionen die Amortisationszeiträume gegenüber zu stellen. Besonders bei der Außenwanddämmung scheine dieser Kosten/Nutzen-Vergleich angebracht. Pirkl berechnete für diesen Teilbereich eine Amortisation von 30 Jahren. Hintergrund ist die nur sporadische Hallennutzung. Für einige Ratsmitglieder ist deshalb ein Dämmverbundsystem für die Außenwände hinausgeschmissenes Geld. Helmuth Wächter schlug vor, einen Architekten einzuschalten, wegen des Mehrgenerationenhauses einen Aufzug einzuplanen und auch den Nasszellenbereich im Untergeschoss einer gründlichen Renovierung zu unterziehen. Wächter signalisierte sein grundsätzliches Ja zur Sanierung und empfahl wie Morgenstern, eine Kostenschätzung abzuwarten.Bei der Abstimmung demonstrierte der Bauausschuss Geschlossenheit. Der Beschluss beinhaltet einen Auftrag an das Stadtbauamt, für das Energiesparpaket die Kosten zu ermitteln. Darin enthalten soll auch eine Kosten/Nutzen-Berechnung für den Vollwärmeschutz und die Modernisierung der Duschräume im Untergeschoss sein. Abzuklären sind auch die Fördermöglichkeiten.