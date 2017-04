Vermischtes Grafenwöhr

28.04.2017

Der Ersthelfer, der von Jugendlichen in Grafenwöhr geschlagen wurde, ist mit den Aussagen der BRK-Kreisleitung nicht einverstanden. Er denkt, es wurden Fehler gemacht. Die BRK-Verantwortlichen sehen das anders.

Unterschiedliche Ansichten

Kreisleitung widerspricht

(msh) "Die Kreisleitung in Weiden wurde von dem Medieninteresse für meinen Fall überrascht. Allerdings ist die Aussage, dass es in den letzten Jahren nur einen solchen Fall gab falsch", erklärt der betroffene BRK-Helfer aus Grafenwöhr, der vor einer Woche bei einem Einsatz mehrere Schläge ins Gesicht bekommen hatte und anonym bleiben möchte. "Ich alleine hatte in den letzten zwei Jahren drei derartige Situationen." Diese habe er der Kreisstelle gemeldet, einer davon sei auch über die Berufsgenossenschaft gegangen. Zwar habe der Übergriff vom Wochenende (wir berichteten) eine neue Stufe erreicht, aber die Aussage der BRK-Leitstelle bleibe dennoch falsch, und der 43-Jährige erhebt weitere Vorwürfe.Zum Angriff auf den Ersthelfer vom vergangenen Wochenende an der Eisstockschützen-Hütte meinte die BRK-Kreisleitung, dass solche Attacken vorkämen, aber nicht die Regel seien. Die Dunkelziffer der Übergriffe liege aber höher, so der Betroffene, nur würde nicht jedes Schubsen gleich gemeldet. "Auch die Aussage, dass es Deeskalationsschulungen für die Ersthelfer gibt, stimmt meines Wissens nach nicht. Ich bin seit 25 Jahren dabei und habe fast alle Kurse besucht. Dieser war bisher nicht dabei. Das haben mir auch Kollegen bestätigt." Darauf entgegnet BRK-Kreisgeschäftsführer Franz Rath, dass diese Schulungen zur Rettungsdienstfortbildung gehören.Zum Tatabend erläutert der 43-jährige Grafenwöhrer: "Schon als der Notruf kam, hieß es, dass es eine Schlägerei gegeben hätte. Als ich dort ankam, war die Lage aber recht ruhig. Die Personen waren alkoholisiert, aber stellten für mich auf den ersten Blick keine Gefahr dar." Deswegen entschloss er sich, den Verletzten zu behandeln ohne Unterstützung anzufordern.Während er die Schnittwunde versorgte, hätte sich eine Person an seinem BRK-Koffer zu schaffen gemacht und Utensilien herausgenommen. Daraufhin forderte der Ersthelfer ihn auf, das zu unterlassen. Doch der junge Mann ignorierte ihn, so dass sich der BRK-Helfer dazu entschloss, ihm die Sachen wegzunehmen und auf ihn zuzugehen. "Als ich mich dann umdrehte, bekam ich sofort den ersten Schlag ab." Es folgten weitere Schläge von den Tätern. Eine Gehirnerschütterung, Prellungen und zwei abgebrochene Zähne waren die Folge. Nach dem Angriff rief der Grafenwöhrer über den Notrufknopf in seinem Auto die Leitstelle, welche die Polizei anforderte."Es war von Beginn an kein normaler Einsatz, da ist meiner Meinung nach viel schief gelaufen. Zur Zeit des ursprünglichen Notrufs war ein Rettungswagen in der Nähe von Grafenwöhr unterwegs, der einen Krankentransport durchführte, dennoch wurde mir dieser nicht zur Unterstützung geschickt, obwohl ein Krankentransport bei einem Notruf geringere Priorität hat", erzählt der Helfer. Erst nach dem Angriff auf ihn sei dann ein Rettungswagen aus Weiden eingetroffen. Mit sofortiger Unterstützung hätte der Übergriff wahrscheinlich nie stattgefunden, ärgert er sich.Herbert Putzer von der Integrierten Leitstelle Weiden erklärt: "Wenn ein Notruf abgesetzt wird, dann wird zunächst der Helfer vor Ort, sofern vorhanden, losgeschickt. Gleichzeitig wird der nächste verfügbare Rettungswagen angefordert. Wenn ein Wagen in der Nähe von Grafenwöhr war, dann war er nicht frei.""Inzwischen geht es mir wieder besser. Ich habe aber noch Nackenschmerzen und natürlich müssen die Zähne gerichtet werden," erklärt der erfahrene Helfer. "Enttäuscht bin ich von der BRK-Kreisleitung, weil sie versucht, den Vorfall herunterzuspielen", so der Betroffene. Seine Tätigkeit als Helfer vor Ort werde er fortführen, um weiterhin den Menschen zu helfen - zur Not auch ohne Rückendeckung vom BRK. Rath bleibt auf Nachfrage bei seiner Stellungnahme, dass diese Übergriffe selten sind (wir berichteten). Zudem weist er darauf hin, dass in den letzten fünf Jahren lediglich fünf Fälle gemeldet und an die Berufsgenossenschaft weitergeleitet werden mussten. Der BRK-Helfer aus Grafenwöhr sei nicht darunter. "Ich stehe zu meinen Aussagen. Es ist ein seltenes Ereignis. Auch wenn dieser Fall der gravierendste der letzten Jahre ist."Um die Straftat vollständig aufklären zu können, appelliert Werner Stopfer von der Polizeidienststelle Eschenbach erneut an die anderen Partygäste: "Einige haben versucht, den Ersthelfer zu schützen. Uns Hinweise zu geben, hat mit Verrat nichts zu tun. Ein Angriff auf einen freiwilligen Helfer ist nicht hinzunehmen." Hinweise unter Telefon 09645/92040.