Vermischtes Grafenwöhr

05.05.2017

05.05.2017

(rgr) Anlässlich des Lutherjahres war das Ziel des ökumenischen Ausflugs in diesem Jahr die Stadt Amberg. Sie erlebte in ihrer Geschichte mehrere Konfessionswechsel. Je nach Regierung waren die Amberger katholisch, lutherisch oder calvinistisch.

Die Ausflügler wurden in zwei Gruppen von fachkundigen Gästeführern durch Amberg begleitet. Besichtigt wurden unter anderem die katholische Kirche St. Martin, die evangelische Paulanerkirche und die katholische St.-Georg-Kirche. Ebenso erhielten die Gäste einen kurzen Einblick in die neuere jüdische Geschichte Ambergs.Ein gemeinsamer Besuch im Café Dobmeier am Ende der etwas anderen Stadtführung rundete den Ausflug ab.