Vermischtes Grafenwöhr

13.02.2017

Warten und die Deutsche Bahn - ein Klassiker. Auch die Grafenwöhrer müssen sich gedulden. Seit rund acht Monaten fehlen in der Neuen Amberger Straße am Bahnübergang Schranken und Warnlichter. Warum so lange? Auch für die Antwort braucht die Deutsche Bahn Zeit.

Ein NT-Leser meldet sich. Er ärgert sich über den in seinen Augen zu wenig abgesicherten Bahnübergang in Grafenwöhr. Als im Mai 2016 ein US-Soldat den Schrankenmast dort rammte, musste die Anlage außer Betrieb genommen werden. Das heißt: Die Schranken kamen weg, die Warnlichter wurden verhüllt. "Ich hätte gerne gewusst, ob vielleicht doch irgendwann wieder mit Schranke und Blinklicht zu rechnen ist - oder dauert die Reparatur ähnlich lange wie beim Bahnübergang in Höhe Busunternehmen Göttel", schreibt der Mann, der anonym bleiben will, in einer E-Mail.Zwar steht am Bahnübergang in der Neuen Amberger Straße ein Andreaskreuz, jedoch sei es "trotzdem schwierig, wenn plötzlich ein Zug dasteht". Auch wenn die Gleise nur selten genutzt werden - meist von Transportzügen aus Pressath - sei der Übergang eine Gefahrenstelle für Fußgänger und Autofahrer. Der Mann hat erst vor ein paar Tagen erlebt, wie schwierig die Situation ist. "Plötzlich war der Zug da, hat angehalten und ist wieder angefahren", berichtet er. Auch die Autos blieben abrupt stehen. "Vielleicht ist der Lokführer rausgesprungen und hat den Verkehr aufgehalten", mutmaßt er.Dass sich seit Monaten an dem Bahnübergang nichts getan hat, ist Bürgermeister Edgar Knobloch ein Dorn im Auge. "Ich fühle mich wohler, wenn eine Schranke da ist." Es liege jedoch nicht an der Stadt, dass noch immer keine Schranken montiert sind, die die Autofahrer vor nahenden Zügen warnen, sagt er. "Die ganze Eisenbahnlinie gehört den Amerikanern, und die haben schon alles bestellt." Eine Ankündigung, dass die DB Netz AG das Material bis Mai 2017 endlich liefert, hat der Bürgermeister zwar. Ob es dabei bleibt, weiß er aber nicht.Antworten dazu könnte die Deutsche Bahn geben, doch die Stellungnahme lässt auf sich warten. Nach einer zweitägigen Wartezeit auf eine Antwort heißt es aus der Pressestelle in München schließlich: Bitte gedulden Sie sich noch. Es sei ja kein tagesaktuelles Thema.