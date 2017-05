Vermischtes Grafenwöhr

30.05.2017

"Der Baum soll ein Symbol für die starken Partnerschaften zwischen den Gemeinden, deutschen Dienststellen und den US-Einheiten in Grafenwöhr und Vilseck sein." Dies hob der Kommandeur der US-Armee Garnison Bavaria, Oberst Lance C. Varney, beim Aufstellen des Partnerschaftsbaums in den Tower-Barracks in Grafenwöhr heraus.

Im Kaserneninnenhof der 18. MP Brigade hieß Oberst Varney die Bürgermeister und deren Vertreter aus allen Partnergemeinden rund um den Übungsplatz sowie die Vertreter der Bundeswehr und der Polizei willkommen. Nach der Tradition bayerischer Maibäume ist der Baum gestaltet und trägt alle Wappen der US-Armee-Garnison Bavaria, des 7th ATC, aller hier stationierten Einheiten und ihrer Partnergemeinden. Der Baum symbolisiert die unzähligen Freundschaften, Verbindungen zu den Gemeinden und den kulturellen Austausch. "Lasst uns den Tag unter das Motto der Freundschaft und Partnerschaft stellen", forderte Oberst Varney auf. Um die Tradition des Maibaum-Aufstellens richtig zu begehen, hatten die deutschen Partner drei Fässer Bier mitgebracht. Das Anzapfen übertrug Oberst Varney an Sally Pfenning und Greg Fleming, die als Gäste des US-Übungsplatzes Pohakula auf Hawaii in Grafenwöhr weilten. Als Partner der Stadt Kemnath zapfte Oberstleutnant Jeffrey A. Searl vom 709. MP-Bataillon das dritte Fass an. Einen Dank richtete Oberst Varney auch an den Bundesforst mit Revierförster Andreas Irle und die US-Bauverwaltung der Garnison für die Gestaltung des Baums und der Wappen."An die Schwalben und Hau-Ruck", hieß es dann für die Soldaten der 18. Militärpolizeibrigade und des 4. Bataillons des 319. Luftlande-Feldartillerie-Regiments. Kommandant Alexander Richter durfte die Soldaten befehligen. Die Grafenwöhrer Floriansjünger assistierten und stellten die Schwalben und Ausstattung zur Verfügung, um den Stamm in die Höhe zu bringen.