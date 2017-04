Vermischtes Grafenwöhr

27.04.2017

"Solche Vorfälle sind nicht die Regel. Normalerweise sind die Verletzten immer froh, einen Ersthelfer zu sehen, der sie versorgt", erklärt Franz Rath, Kreisgeschäftsführer des BRK. Der Angriff auf einen Ersthelfer in der Nacht auf Sonntag in Grafenwöhrbeschäftigt auch den BRK-Kreisverband.

Wenn wir bei einem Notruf akute Gefahr feststellen, dann fährt auch eine Polizeistreife mit. BRK-Kreisgeschäftsführer Franz Rath

Bei dem 43-jährigen Grafenwöhrer war das am Wochenende nicht der Fall. Er wurde gerufen, um eine Schnittverletzung zu behandeln, doch mehrere Jugendliche schlugen nach seiner Ankunft auf ihn ein. Am folgenden Tag ließ er sich im Klinikum Weiden behandeln. Der Arzt stellte eine Gehirnerschütterung, Prellungen und zwei abgebrochene Zähne fest."Das ist wirklich eine Ausnahme. Ich kann mich nur an einen einzigen Vorfall in den letzten Jahren erinnern", so Peter Lischker, Leiter der Rettungsdienststelle Weiden. Öfter passiere das Feuerwehren und Polizei, da spiele oft Alkohol eine Rolle, erklärt Rath und ergänzt: "Unsere Ersthelfer bekommen auf Fortbildungen auch Deeskalationsschulungen, um mit aufgebrachten Personen umzugehen."Maßnahmen zum Schutz der BRK-Helfer sollten nun nicht übereilt werden. In der Diskussion standen schon stichfeste Westen. "Unsere Ehrenamtlichen sind qualifizierte Ersthelfer. Schutzwesten, Pefferspray und ähnliches sind Sache der Polizei. Wenn wir bei einem Notruf akute Gefahr feststellen, dann fährt auch eine Polizeistreife mit." Dieser Fall war in Grafenwöhr nicht gegeben, denn es handelte sich um eine Schnittwunde durch eine Glasscherbe, ein alltäglicher Einsatz.Auf die Frage, ob es nötig wäre, dass auch Ersthelfer immer zu zweit ausrücken, erklärt Lischker: "Das Personal dafür ist nicht vorhanden. Es handelt sich dabei um Ehrenamtliche. Das ist in unserer Region einfach nicht möglich." Rath schließt sich an und meint: "Wir dürfen nach diesem Vorfall nicht überreagieren. Es ist wirklich die Ausnahme, andere Regionen haben mit solchen Ereignissen mehr Probleme als wir." Der Geschädigte sei seit Jahren beim BRK aktiv und ein erfahrener Sanitäter. Rath ist sich sicher, dass er sich dadurch nicht aus der Bahn werfen lässt.