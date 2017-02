Vermischtes Grafenwöhr

Auf ein Datum will sich niemand festlegen. Feststeht aber: Die Schranke für den Bahnübergang in der Neuen Amberger Straße soll laut Deutscher Bahn im April geliefert, "im Mai wahrscheinlich installiert" werden, fügt Franz Zeilmann, Sprecher der US-Army-Garrison Bavaria, auf Anfrage hinzu.

Wieso das seit einigen Monaten bestellte Material noch nicht geliefert werden konnte, erklärt Zeilmann so: "Man muss Gelder beantragen, die müssen genehmigt werden." Es gebe außerdem nur ein Unternehmen, das Schranken herstellt, zeigt er Verständnis. Und Züge würden auf dieser Strecke nur "alle heilige Zeit" fahren. "Der nächste Zug kommt am 30. März", weiß er. Auf die Firma, die die Schranken herstellt, verweist auch die Deutsche Bahn in ihrer Stellungnahme und schreibt: "Die Arbeiten zur Schadensbeseitigung wurden von der US-Armee an eine externe Firma vergeben. In diesem Fall wurde das Regionalnetz Oberpfalz lediglich mit der Materialbestellung und dem Einbau der LST-Komponenten beauftragt."Dass es noch einige Zeit dauert, bis an dem Bahnübergang wieder eine Schranke vor Zügen warnt, scheint Zeilmann nicht so eng zu sehen wie Bürgermeister Edgar Knobloch (wir berichteten). "Natürlich muss er wieder repariert werden, aber der Zug fährt mit Schrittgeschwindigkeit, und es ist ein Andreaskreuz dort." Damit sei der Bahnübergang gesichert.