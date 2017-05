Vermischtes Grafenwöhr

04.05.2017

17

0 04.05.201717

Ein freudiges Wiedersehen gab es für die Schüler des Geburtsjahrgangs 1974/75 in Grafenwöhr. Auftakt des Klassentreffens war in der neu renovierten Mittelschule, wo sie 1981 eingeschult wurden. Gerhard Götzl, ehemaliger Rektor sowie Abschlusslehrer der Hauptschulklasse, hieß rund 30 Schüler von damals willkommen. Zusammen informierten sie sich über die jetzige Mittelschule, welche für die meisten nach der Renovierung und Sanierung fast nicht wieder zu erkennen war. Götzl zeigte die neuen Lehrräume mit Lerninseln sowie den Physikraum und den Werkraum.

Weiter ging das Treffen mit Kaffee und Kuchen im Hotel Restaurant Böhm. Neben Götzl folgten auch die ehemalige Lehrkraft Hildegard Held und der Rektor a. d. Reinhard Trauner der Einladung. Mit einer Andacht in der alten Pfarrkirche, welche Pfarrer Wolfgang Traßl zelebrierte, gedachte die Gruppe am Abend der verstorbenen Mitschüler. Mitschülerin Ute Groß gestaltete mit dem Jugendchor "Sin falta" den Gottesdienst musikalisch.Nach dem Abendessen feierten die Ehemaligen ihr Wiedersehen noch den ganzen Abend lang. Fotos aus der Schulzeit ließen sie in Erinnerungen schwelgen. Organisiert hatten das Klassentreffen Ute Groß, Andrea Grafberger sowie Marc Arnold. Die weiteste Anreise hatte Tobias Baier, welcher extra aus Berlin nach Grafenwöhr kam.