Vermischtes Grafenwöhr

09.05.2017

15

0 09.05.201715

Grafenwöhr/Pressath. (rgr) Was beim Material gilt, merken auch wir Menschen des öfteren: Wenn man älter wird, ist eine "Materialermüdung" normal. Aber auch der Glaube wird manchmal müde. Jedoch habe sich Gott nicht verändert. Um "Materialermüdung" ging es auch beim Fest der 25-, 50-, 65- und 70-jährigen Jubelkonfirmation in der Michaelskirche, die Pfarrer Dr. André Fischer mit den ehemaligen Konfirmanden gefeiert hat.

Anfälliger Glaube

Bei ihm selbst ist die silberne Konfirmation im nächsten Jahr. "In welchen Alter auch immer wir sind, es wird an manchen Stellen auch bei uns eine ,Materialermüdung' gegeben haben, die sich beispielsweise bei einer Krankheit auswirkt. Manche von ihren Mitkonfirmierten sind auch bereits gestorben", sagte Pfarrer Fischer.Der Glaube wird manchmal sehr leicht müde. Kirche sei altmodisch, das Leben könne man selbst in die Hand nehmen, ohne sich dabei um Gott zu kümmern, erläuterte Fischer. Außerdem fehle oft die Zeit für Kirche und Glaube. Trotzdem könne man immer wieder neu anknüpfen oder neu anfangen. "Gott erleidet keine Materialermüdung. Er ist immer für uns da und die Konstante, auf die man zurückgreifen kann. Er hört, wenn wir nach ihm rufen", betonte der Pfarrer in seiner Predigt. "Ganz andere Konstanten in ihrem Leben sind vielleicht die Arbeitsstelle oder der Lebenspartner. Das ist gut, wir brauchen sie. Doch sie sind vergänglich und irgendwann nicht mehr da. Gott aber bleibt", so Fischer, der auch die Zweifel im Glauben ansprach. Diese seien normal. Fischer zitierte Martin Luther: "Der Zweifel ist der kleine Bruder des Glaubens." Doch wir können entgegnen: "Herr ich zweifle an dir. Hilf mir, dass ich dir wieder vertrauen kann." Ein solcher Ruf zu Gott wird nicht ohne Antwort bleiben. "Auch wenn man müde wird, geht Gott mit uns."