Vermischtes Grafenwöhr

03.05.2017

03.05.2017

Kein Unkraut, sondern geschmackvolle Kräuter gibt es in Grafenwöhr zu kosten. Der Frauenbund bekommt hilfreiche Tipps von Kräuterexpertin Martina Herrmann.

(rgr) Manche pflücken das Wiesenschaumkraut und stellen es als Blumenstrauß in die Vase. Der Giersch wird von vielen nur als Unkraut angesehen. In Wirklichkeit sind es jedoch Wildkräuter, aus denen ein Augen- und Gaumenschmaus werden kann. Das haben einige Frauen beim Kochen mit frischen Wildkräutern im Jugendheim erlebt.Der Katholische Frauenbund lud zum Kochen mit Kräuterpädagogin Regina Herrmann ein. Sie zeigte Tipps und Tricks rund um die festliche Kräuterküche. Zuerst stellte sie einige Kräuter vor. Ein Universalkraut ist die Schafgarbe, die ausgleichend und besonders gegen Migräne wirkt. "Das Labkraut kann seelische Knoten lösen und passt besonders zu Tomaten, da es pfefferig schmeckt. Der Giersch passt zu fast allen Gerichten. Außerdem kann er bei Rheuma und Gicht helfen und ist auch für das Gedächtnis gut", so die Kräuterexpertin.Der Spitzwegerich passt besonders gut zu Käse. Löwenzahn ist gut für die Haut und für den Magen und soll bei Fieber und Husten helfen. Brennessel soll für die Durchblutung hilfreich sein. Um ihn für die Blätterteig-Schnecken zu verarbeiten, wurde er jedoch nicht mit einem Messer geschnitten, sondern im Mixer verarbeitet. Die Dreierteams kochten außerdem eine Bärlauch-Tarte mit Schinken, Camenbert, gefüllt mit Wildkräuterkäse auf Vollkornbrot, wilde Partytomaten mit Labkraut und als Dessert Sahnequark mit Waldmeister im Glas.Anschließend ließen sich die Damen das selbst gekochte, aus vielen Wildkräutern bestehende, Buffet schmecken. Anita Stauber bedankte sich bei Regina Herrmann für ihre Tipps in Sachen Kräuter. Diese wiederum lobte die Köchinnen für das gute Gelingen.